港报社评：美国经济强劲反弹，提前加息尚欠条件--信报5月29日

美国近日公布多项宏观数据理想，预期第二季度经济将强力反弹，支撑了全球股市，昨天亚太区股市亦全线高收。然而，尽管数据向好，增长稳定，但相信仍未足以让美国联储局有信心可以提前启动加息周期。

美国商务部今天发布第一季度国内生产总值（GDP）修正数字，市场普遍预期，增速将由初值增长0.1%，大幅下调至负增长0.6%。由于首季度经济受严寒天气冲击，表现恶劣，因而第二季在疲弱的基础上强劲反弹，看形势应无问题。

按近日公布的数据，无论在消费信心和生产方面，都令美股雀跃。细看物业报告，截至三月份，美国住房价格平均水平已回复至2004年中期水平。美国十大城市和二十大城市房价较2012年3月份的低点，至今分别反弹了约20%，但距2006年中的历史高位，仍然有20%差距。然而无论如何，只要住房价格继续上升，便意味美国家庭能够将物业以「二按」形式取得新融资，持续消费。

联储局今年底前终止买债计划已无疑问，关键是加息的时机选择，至于决定的因素，主席耶伦显然聚焦权衡就业改善的程度。

总括而言，美国经济在第二季度可望在首季疲弱的基础上强劲反弹，但就业市场迄今未全面好转，提前加息尚欠条件。换言之，截至目前，仍未看到联储局有提前加息的政策需要。 (A02)