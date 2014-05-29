港报社评：卖地求量不求价，港府加快供应--经济日报5月29日

大埔白石角与启德等两幅住宅地昨揭标，皆以低价成交，反映楼市调整压力正由新界蔓延至市区。今次卖地亦见港府弹性处理卖地底价，以尽快释出土地，稳增供应促楼市健康调整。 今次卖地受市场注视，皆因港府曾在3月推出另一幅白石角住宅地，终流标收场，外界关注会否重蹈覆辙。今次推出的白石角地虽获市场承接，惟平均楼面尺价仅约3,300元，创2008年来新界地价新低；至于启德住宅地虽接获12份标书，市场反应较热烈，但其平均楼面尺价却较对上一幅2月时成交的启德地低7%。两幅土地低价成交，反映楼市的调整压力，正由新界区蔓延至市区。 更值得留意的是，今次两幅住宅地皆低价成交，应反映港府的取向有微妙变化。此前市场曾忧港府在设定卖地底价时，难以追上楼市调整步伐，出现发展商出价达不到港府目标，卖地恐一再流标，令港府今年供地建1.9万伙私楼的目标难达，楼市供应断层更难癒。 港府今次却愿以较低价格卖地，显示港府处理地价问题时，弹性渐增，只要发展商出价并非严重偏低至惹来向地产商「输送利益」的嫌疑，港府就愿意接受出价，确保年度卖地计划内的土地，可顺利释出市场，确保完成全年卖地目标，不受短期市况波动影响。 短期而言，此将加重楼市回调压力，新界楼市尤甚，个别潜在供应较多的市区地段亦难幸免；惟中长期而言，若土地面粉供应持续充裕稳定，私人住宅面包亦可因而稳步增加，避免楼价大上大落，更可满足港人置业需求，才最有利香港楼市健康发展。 (A12)