中国金融：中金所将适时推出外汇期货，当前推出时机已基本成熟--报载

路透上海5月29日 - 中国证券报周四援引中国金融期货交易所董事长张慎峰称，未来中金所将尽快上市中证500、上证50等指数期货产品，完善国债期货产品体系，积极筹备股指期权，并将根据人民币汇率市场化形成机制改革进程，适时推出交叉汇率期货及人民币外汇期货、期权产品。

张慎峰是在第十一届上海衍生品市场论坛上做出上述表示的。报导指出，在论坛上，来自交易所、金融机构、官方及民间研究机构的多位嘉宾普遍认为，在人民币汇率市场化与国际化加速推进、人民币汇率双向波动日益明显的背景下，外汇期货推出的时机已基本成熟。

中金所总经理胡政表示，当前人民币汇率的双向波动特征已经越来越明显，汇率的市场化形成机制改革也正在加速推进。在这种背景下，建立一个有效的外汇期货市场，将有助于更好的服务实体经济发展。同时还将会构建场内和场外外汇衍生品市场协调发展的局面，目前中金所已经开始开发与外汇相关的衍生产品。

国务院发展研究中心金融所所长张承惠则指出，中国外汇交易市场的交易量很小、定价功能很弱，在规模与效率上与其经济的体量、人民币的国际地位都不相符。因此，作为完善外汇市场机制的重要工具，当前推出外汇期货的时机已经成熟。