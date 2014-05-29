港报社评：增加医疗设施好办，纾缓医生短缺难搞--明报5月29日

人口老化，医疗需求持续增加，对公共医疗体系将带来更沉重压力。据医院管理局到2031年的蓝图，就病牀需求、医生和护士人手，已经有规划，从情况看来，就病牀等医疗硬件设施，以政府现有丰厚财政储备，不难解决；至于医护人手，特别是医生本已长期短缺的问题，以目前所知增加医生人手的措施，看来短缺难以从根本纾缓。

根据医管局的规划，到2031年，公院需增加约3700名医生；不过，以现时两所大学培养医生和公院医生退休、流失情况，届时公院医生能否在现有约5500名的基础上，增加至9200名，令人忧虑。

医管局为了纾缓医生人手不足，已经聘用兼职医生，披露截至今年2月，医管局聘用的兼职医生共317名，他们的工作时数相等于122名全职医生。据知医管局除了继续聘用兼职医生，还计划以合约方式聘用已退休的医生，具体安排是他们不再做领导职务，以免影响年轻医生的晋升机会。即使如此，医管局仍然只是在现有医生人手内兜兜转转，不可能从根本解决问题，而引入海外医生，是纾解人手短缺的较佳选择。

我们认为医委会应该更开放，在引入海外医生方面再多做一点。若日后医生人手短缺显着改善，届时医委会可以调整做法，减少甚至取消执业考试，以确保不会出现恶性竞争局面。医管局前任主席胡定旭离任时，以不能较好地解决医生人手短缺为憾，并寄语接任的梁智仁教授要继续着力为医管局聘请海外医生。期望梁智仁教授在医学界的德高望重，有助对医委会发挥更大影响力，引入更多海外医生到公院服务，造福市民。（A04）