《香港报摘》--其他报纸重要消息5月29日

*明报：

--金蝶国际 主席徐少春称，公司旗下“云之家”的产品较微信更安全，预计今年底前用户数目将由现时152万增至380万。

*星岛日报：

--截至3月底为止港铁 收到逾600宗因高铁工程延误的申索，涉及金额逾107亿港元，当中137宗已经解决，发放近14亿港元赔偿，余下400多宗未解决申索亦已发放约9亿港元中期金额应付工程需要，高铁项目应急费剩余约37亿港元。

--西九文化区董事局主席林郑月娥确认，占地17公顷的综合地库最新成本估算高达230亿港元，远超于去年向立法会交代的逾100亿港元之估算。

*苹果日报：

--人民币汇率缺乏方向尚待“摸底”，前晚伦敦时段人币离岸价（CNH）出现短暂波动，一度急跌约100点子。

--瑞安房地产 主席罗康瑞称，公司全年销售目标为80亿元人民币，截至4月底仅完成20亿元，惟对达标仍保持乐观，并计计划趁土地市场低潮，在现有城市洽购多块土地。

*东方日报：

--中银香港 全球市场副总经理兼财资产品管理主管梁伟基称，上周该行新推的看淡人民币结构性存款反应较预期好，因部分客户欲趁人民币贬值时寻找投资出路。

--香港高档零售高迪生创建 主席潘廸生称，今年四月整体业务表现不俗，惟经营环境仍具挑战，集团未来将继续增加多元化业务，包括考虑投资金融业。

*文汇报：

--中国中冶 公布，子公司以49.49亿元人民币投得天津一块商住地皮，可出让土地面积8.6836万平方米，规划总面积最多35.35万平方米。

*大公报：

--大连港 计划于近期成立大连港投控集团，注册资本100亿元人民币，首期到位资金60亿元，其中民营企业连同上市公司拟出资18亿元，藉此向非公开企业大幅开放港口投资。（完）

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