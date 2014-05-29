港报社评：西九超支又延期，港须破发展瓶颈--星岛日报5月29日

耗资至少数百亿元的西九文化区建设，一波三折，饱受延期和大幅超支困扰。当初预计是文化区核心工程的剧院，资金毫无着落，不知何年何月才能够落成。 西九概念的酝酿，源自香港缺乏纽约和伦敦国际都会级数的表演场地，由需要建设一座设施一流的音乐剧院，引发出一个文娱艺术区的宏图，最后蜕变成今天的文化区计画。硬件包括剧院等表演场地和博物馆等多项设施，软件则安排活动引发市民兴趣和提升品味，以免文化区成为曲高和寡的大白象。 身兼西九董事局主席的政务司司长林郑月娥，昨日向立法会承认当年的决定是「野心太大」。现在这个甚具野心的计画已经上马，逐渐发觉216亿元远远不敷应用，超支将以倍计。政府为了打救西九，决定包揽其地库工程开支，原来单是地库工程都要230亿元，至于216亿元则只够第一、二期工程之用，而包括最初构思的音乐剧院等第三期工程费用未有着落，工程落得要「见步行步」。 香港蜗步发展西九，上海在徐汇区发展滨江西岸文化区，后发先至，采用类似西九以出租商业设施来补贴营运开支的模式，还找来「兰桂坊之父」盛智文这位西九中坚分子来出谋献策。 港人一向对港沪竞争相当敏感，当年上海有意建造迪士尼乐园，港人立刻担心会抢走香港迪士尼生意。文化区由于各有特色，不会直接构成商业竞争，不过，位处江南的上海本身文化底子厚，又有庞大的高端消费群，在打造优质生活环境，改善城市文化面貌方面，同样有发展国际都会的条件，益显香港突破发展瓶颈的需要。 (A05)