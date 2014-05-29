港报社评：合理调整地价，利增房屋供应--文汇报5月29日

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
地政总署公布，大埔白石角和启德的住宅地招标结果，共为库房带来逾49亿元进帐，当中白石角地皮以逾24亿元批予鹰君集团，明显低于市场预期。白石角地皮低价批出，反映政府不希望再出现三月份同区的流标事件，避免增加日后推地的难度。香港楼市总体供不应求，合理调低地价，有利增加房屋供应，也有利调整多年来的高地价政策，让楼市软着陆，也让市民买得起楼，解决安居问题。
在发展商投地态度变得保守后，过去半年已先后有两个项目流标，而港铁天荣站项目更是两度流标。与此同时，现时建筑成本每尺达4,000多元，已比5年前增加超过1倍，而建筑工人薪金占整体的成本已上升至40%至50%，但输入外劳降低成本受到的阻力很大，这些因素都促使地价调整。地产「辣招」推出年多，市场已发生变化，楼价面临下调趋势，建筑费不断上涨，若政府仍坚持「辣招」前地价水平，是不切实际。
按照近几年来政府卖出地皮的价格，加上发展商建筑成本，落成单位尺价往往达万元，这是一般市民无法承担的。合理调整地价，有利纾缓由高楼价引发的一系列深层次问题。
特首梁振英多番强调要增加新单位供应解决市民需要，过去两年除推出多幅住宅用地招标外，个别地皮或补地价项目更以低于市场预期批出，反映政府已开始「手松」。有发展商指，「面粉价」回落已是铁一般的事实 。
发展局局长陈茂波早前以「博弈」来形容政府与地产商的关系，指地产商希望有便宜的土地，但政府目标是希望房地产可健康发展 ，为了保障公众利益，「绝不会轻易让地产商执死鸡」。政府在合理调整地价的同时，也要避免贱卖土地。（A04）
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。