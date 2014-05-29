港报财经评论：电动车零件股有动力--经济日报5月29日

电动车零件股有动力/林瑞芬

大市成交昨增至718亿港元；恒指升135点至23,080，不是有资金热捧，而是因金沙中国 遭基金股东减持涉资106.82亿港元所致。恒指昨高见23,204，大户果然按捺不住要杀23,000楼上的一些熊证，但期指尾市又急转弯收窄升幅，似已完成任务。期指结算后，技术上，恒指宜配合成交破23,200左右的密集阻力位，不然，等修正。看外围纳指已企稳在4,000上，短期港股就算回似乎也是有限度，上升轨22,000应有不俗支持力，6月怕且也在此上下区间窄幅上落。

金沙是次被减持价55.45港元，昨收报57.05港元，跌2.06%。虽然，减持者美资基金Waddell & Reed表示是次减持金沙中国后，同时会买入其母企拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas Sands）1,696.36万股，原因是考虑到拉斯维加斯金沙集团的股份流动性，较金沙股份为高，续看好集团的前景。惟想深一层，若中、长期看好不打算卖，就不用理会金沙的流动量；相反，现在重视，启示准备未来或有不可预计的突发因素变化，抽身都及时。

看后市金沙要守稳减持价有一定难度，因中国内地打贪潮激烈，影响到濠赌VIP业务，虽然金沙有中场的补救，但又未必可以全补足；二来，赌牌续牌问题悬而未决。虽然金沙今次涉及旧股没摊薄每股盈利成分，与比亚迪 配发新股可能摊薄每股盈利不同，但前者在股价不是相对高位被基金减持；而后者集资扩充电池业是提升前景看好未来，故有差别。技术上，减持价55.45港元不容有失；若失，再考验50港元。

国务院办公厅公布的《2014至2015年节能减排低碳发展行动方案》提出，今年年底前，全国将淘汰“黄标车”和老旧车600万辆。其中，北京、天津和河北三地的淘汰任务约占总数的20%。“黄标车”是对高污染排放车辆的别称。方案进一步提出，到2015年底，全国淘汰2005年前注册营运的黄标车，基本淘汰京津冀、长三角、珠三角等区域内的500万辆黄标车。淘汰旧车或以新能源汽车填补。加上国网开放电动汽车充换电设施市场，可见一系列政策主力改善污染环境。未来就推动电动车力度将有增无减，市场料关注电动车制造商及零件设备制造商前景。(B05)

不良贷款非太差，内银料成火车头/余少文

国企指数终于升越俗称牛熊分界綫的250天綫，成交高于过去10天平均值，惟短期或在250天线争持，待消化短期沽压后，后市动力或来自内银股身上。中国内地股市走高，加上中石化集团有动作，刺激国指昨升115点或1.1%，收10,198点，成交132亿港元，近60%主板H股随大市走高，保险和石化股表现较佳；红指升15点或0.4%，收4,316点，成交48亿港元。

国指或待消化短期沽压后才真正向上冲，因为5月和6月始终是传统淡季，观望气氛仍浓。至于后市动力或可由内银股担任，因为内银股占国指比重最大，若内银股原地踏步，国指冲上10,600点、又或上试11,000点的动力会有限。

对冲基金Hayman Capital创办人Kyle Bass近日警告，中国经济增长放缓的速度会比很多人想像更快，拖慢经济增长的其中一个原因是银行庞大不良贷款问题，但他却不建议沽空A股，因为他相信中国会不断推出刺激措施来救市，反认为向巴西、澳洲、新西兰等跟中国经济状况关系密切的国家作为目标。

Bass提及内银不良贷款，第一时间想到地方债，事关读者Arthur近日透过电邮，指忽视中国批准地方可自行发地方债，消息对内银股是绝好消息，因为新的地方债可以降低银行的地方债变成坏帐的风险，银行也可预留资金予借贷利率较高的中小企。读者又不认同担心内银股净息差收窄忧虑，指中国发展债券市场，可以弥补净息差收窄的问题。

其实，并不太担心地方债坏帐问题，即使如读者指中国内地发展债券市场可改善银行净息差，也非短时间内可实现，尤其人民银行今年要加快利率市场化，净息差收窄仍会困扰内银股一段时间。中国银监会资料亦显示，中国内地不良贷款率首季升至1.04%，较去年底升0.04个百分点，也是三年来最高；净息差首季降至2.58%，较去年底下降0.1个百分点，是过去一年最低，反映内银面对不良贷款上升和净息差收窄的问题。

至于内银不良贷款问题会否如Bass所言般严重，但Bass睇淡A股而不敢造淡A股，反映对冲基金担心中国随时出招救市。实际上，A股跌至现水平，PE已不足10倍，今年预测PE更降至8倍，吸引力不差于今年预测PE约7倍的国指，只要中国肯出手救市，相信A股会有显着反弹，同时可带动国指升越11,000及挑战12,000点。(B06)