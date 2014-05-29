港报财经评论：美股微趋势的转变--信报5月29日

美股微趋势的转变/习广思

中国经济增长放缓、影子银行风险上升、楼市下行、经济结构转型缓慢……骤眼看来，这些都是坏消息。其实，中国尚有维稳“子弹”，只是习李领导层坚持逐步推“微刺激”措施，同时摆脱过去采用大规模刺激手段，以稳增长的作风。这可能是中国新常态的一种，惟股市在缺乏利好刺激下，难以转势回升。

“微刺激”措施正正有助稳定增长、支撑市场，并减低经济下行风险。昨天“市评”提及“大沽空家”Kyle Bass对中国的观点，也是股市上的一种写照。看淡的投资者看中国危机重重，银行、房地产市场满布地雷阵，“大沽空家”不敢沽中国股票，理由只得一个，就是习李的改革。

中国领导层意识到经济转型的重要性，投资者对改革从怀疑转为相信，“大沽空家”相信习李班子有能力改革，问题是需时多久、过程“有几痛”，这都充满着不明朗因素。沽中国股票难度提高，任何一项改革措施或新政策，也会燃起希望，令股市抽升。中国整体市场欠缺利好刺激，改革行三步退两步，政策充满着矛盾，现阶段的阵痛期令投资者步步为营，有时进退失据，却不敢全面看淡中资股，改革始终带来投资机会。

港股承接美股气氛，在期指结算前造好。恒指昨天升穿23,000点，收报23,080点；大市成交额718亿港元。恒指上升空间不大，短期能否再下一城，视乎重磅内银股及内险股的表现，投资者不宜看得太淡，中国在6月前维稳居多，相信有利股市。

值得留意的是，基金股东沽金沙 套现逾百亿港元，拖累濠赌股回落。动力增长股经过一轮调整后，部分股份被淘汰，腾讯 股价逐步收复失地；反之，大势已去的濠赌股，却负面消息不断，尽管赌场禁烟或银联刷卡受查都不是新消息，但市场反应负面，反映投资者情绪脆弱。股市风景仍是欧美最好。美股成交虽减，但走势依然领先。上周由价值股主导的道指及标普500指数创新高后，由动力股主导的纳指追落后，虽然未能重上高位，但明显在200天线见支持。(B01)

经济差 纽元寻底下试0.8342/苏子

受到纽西兰公布的ANZ商业前景及商业信心指数均见回落所影响，结果令昨天纽元兑美元跌破自3月中旬以来一直稳守不破的0.85美元心理关口；暂时最低曾见0.8483美元水平，此低位与100天平均线十分接近。由于目前纽元兑美元是受到差劲的经济数据拖累而跌破0.85美元心理关口，故相信此破位出现假突破的可能性不高，汇价预料会朝着目前已破位的方向进一步往下寻底，故100天平均线将有极高机会进一步失守，随后朝着200天平均线及3月3日的0.8338美元低位支持迈进。

留意昨天纽元兑美元在美国入市前夕所造的低位与日线一目均衡图云雾区的0.8490美元底部支持相若，若昨晚汇价进一步走低并明显在此支持以下收市，预料对后市的大方向将构成十分利淡的作用。因此，投资者届时宜采取顺势建立短仓的策略。短线而言，纽元兑美元要明显返回0.8515美元的即市阻力位以上收市，才能避免向下出现可能一发不可收拾的单边跌市。

美元兑日圆虽然已在100.73及100.80日圆两个低位呈现利好后市的双底形态，可惜却未能在本周早段突破20天平均线阻力及102日圆心理关口后，进一步突破50天平均线阻力。本周二美元兑日圆仅高见102.14日圆便乏力再升，表现令不少看好者大感失望。美元兑日圆已返回102日圆关口以下波动，如昨晚仍受制于102日圆关口并且更进一步回落至20天平均线以下波动及收市，小心市况可能有变，美元兑日圆或再次在应升不升下，将再次下试200天平均线支持。

担心稍后200天平均线一旦再次面临考验的话，届时将有甚高机会出现真突破，换言之，即美元兑日圆预料会在再次跌破200天平均线后，会正式向下跌破今年的100.73日圆低位，从而破坏上述的双底利好形态。短线而言，如看见美元兑日圆成功跌破200天平均线，可采取顺势沽出的策略，博汇价在创今年新低后，朝着100日圆心理关口迈进。(B16)