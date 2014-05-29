版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 09:26 BJT

更新版 1-日本经济：加税因素打压4月零售销售大降，复苏还需时日

此举旨在增加额外收入来支应升高的社福成本，但也造成经济数据出现一些波动，并引发外界担心，如果消费者对较高的价格敬谢不敏，日本恐将进入较长期的经济萎缩。

日本央行官员不断重申，消费税调高的任何负面冲击都将是暂时的，尽管近期经济有放缓迹象，但可望持续以高于潜在成长率的速度扩张。

的确，多数分析师均乐观看待年中奖金发放将协助拉抬消费者支出。

政府今年亦将公共工程支出提前，以助经济一臂之力，如此经济可望迅速摆脱加税的冲击。

尽管如此，一些接近日本首相安倍晋三的顾问认为，日本央行将需要扩大去年4月的大规模刺激措举，才能确保消费者物价达到2%通胀目标。(完) (编译 王兴亚/戴素萍 审校 郑茵/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐