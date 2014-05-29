更新版 1-日本经济：加税因素打压4月零售销售大降，复苏还需时日

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
此举旨在增加额外收入来支应升高的社福成本，但也造成经济数据出现一些波动，并引发外界担心，如果消费者对较高的价格敬谢不敏，日本恐将进入较长期的经济萎缩。
日本央行官员不断重申，消费税调高的任何负面冲击都将是暂时的，尽管近期经济有放缓迹象，但可望持续以高于潜在成长率的速度扩张。
的确，多数分析师均乐观看待年中奖金发放将协助拉抬消费者支出。
政府今年亦将公共工程支出提前，以助经济一臂之力，如此经济可望迅速摆脱加税的冲击。
尽管如此，一些接近日本首相安倍晋三的顾问认为，日本央行将需要扩大去年4月的大规模刺激措举，才能确保消费者物价达到2%通胀目标。(完) (编译 王兴亚/戴素萍 审校 郑茵/张若琪)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。