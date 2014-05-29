俄乌边境附近仍有数万俄军--北约

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔5月28日 - 北约一名军官周三称，俄罗斯从俄乌边境附近撤走了数千士兵，但那里仍有数万俄军。

“许多（俄罗斯）部队现在已经从边境撤离。我们观察到的活动仍暗示撤军速度缓慢，”该军官匿名说道。

“目前，之前部署的俄罗斯武装力量很多仍留在边境附近，仍能够一接到通知就马上行动。数千士兵已经撤离，但仍有数万俄军留在那里。”

北约此前曾估计俄罗斯在俄乌边境附近部署了约4万名士兵。(完)