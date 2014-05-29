俄乌边境附近仍有数万俄军--北约

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔5月28日 - 北约一名军官周三称，俄罗斯从俄乌边境附近撤走了数千士兵，但那里仍有数万俄军。
“许多（俄罗斯）部队现在已经从边境撤离。我们观察到的活动仍暗示撤军速度缓慢，”该军官匿名说道。
“目前，之前部署的俄罗斯武装力量很多仍留在边境附近，仍能够一接到通知就马上行动。数千士兵已经撤离，但仍有数万俄军留在那里。”
北约此前曾估计俄罗斯在俄乌边境附近部署了约4万名士兵。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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