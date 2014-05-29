主要国家经济指标预测--5月30日****

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月29日(四) 2350 日本工业生产(较前月) 4月初值 -2.0% +0.7% 工业生产一个月预估 -- -1.4% 工业生产两个月预估 -- +0.1% 5月30日(五) 0130 澳洲民间信贷 4月 +0.4% +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 0300 新西兰NBNZ企业经济信心指数 5月 -- 64.8% 企业自身活动指数 -- 52.5% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- -8.8% 房屋开工(较上年同期) -8.4% -2.9% 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +0.4% -0.7% (较上年同期) +1.5% -1.9% 0700 瑞士KOF领先指标 5月 101.7 102.00 0800 意大利生产者物价指数(较前月) 4月 -0.2% -0.2% (较上年同期) -1.3% -1.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月初值 持平 +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.5% (较上年同期) +0.6% +0.5% -- 美国达拉斯联储PCE物价指数 4月 -- +1.9% 1230 美国实质个人支出 4月 -- +0.7% 个人所得 +0.3% +0.5% PCE物价指数(较前月) -- +0.2% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2% 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2% 1230 加拿大GDP(较前季) 第一季 -- +0.7% GDP环比年率 +1.8% +2.9% 加拿大GDP(较前月) 3月 +0.1% +0.2% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 持平 +0.4% (较上年同期) +3.8% +2.7% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 61.0 63.0 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月终值 82.5 81.8 现况指数 95.8 95.1 预期指数 74.0 73.2 1430 美国ECRI经济领先指标 5月23日当周 -- 135.1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月28日(三) 2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -4.4% -3.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超905 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超326 -- 5月29日(四) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 4月 +2.9% -- 0130 澳洲资本支出 第一季 -4.2% -1.4% 建筑资本支出 -7.4% -- 工厂/机械资本支出 +2.8% -- 1230 美国企业获利 第一季初值 -13.7% +0.4% 1230 加拿大经常帐(亿加元) 第一季 赤字123.9 赤字131 1230 美国实质国内生产总值(GDP) 第一季修正值 -1.0% -0.5% 最终销售 +0.6% +0.7% GDP隐性平减指数 +1.3% +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.4% 核心PCE物价指数 +1.2% +1.3% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月24日当周 30.0 31.8 四周均值(万人) 31.15 -- 续请失业金人数(万人) 5月17日当周 263.1 265 1400 美国成屋待完成销售指数 4月 97.8 -- 成屋待完成销售指数(较前月) +0.4% +1.0% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 6月 77 -- 2245 新西兰建筑许可 4月 +1.5% -- 2300 韩国工业生产(较前月) 4月 +0.1% +0.6% (较上年同期) +2.4% +3.2% 服务业产出(较前月) -1.0% -- 2305 英国GfK消费者信心指数 5月 零 负2 2330 日本所有家庭支出(较前月) 4月 -13.3% -13.0% (较上年同期) -4.6% -3.2% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 +3.2% +3.1% 全国整体CPI +3.4% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 5月 +2.8% +2.9% 东京地区整体CPI +3.1% -- 2330 日本求才/求职比 4月 1.08 1.07 失业率 3.6% 3.6% (完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。