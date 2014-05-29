版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 07:37 BJT

****主要国家经济指标预测--5月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段     预估值   前值
            
    5月29日(四)
    2350  日本工业生产(较前月)                          4月初值       -2.0%       +0.7%
              工业生产一个月预估                                         --       -1.4%
              工业生产两个月预估                                         --       +0.1%
    
    5月30日(五)
    0130  澳洲民间信贷                                       4月         +0.4%     +0.4%
              房屋信贷                                                    --       +0.5%
    0300  新西兰NBNZ企业经济信心指数                         5月          --       64.8%
                    企业自身活动指数                                      --       52.5%
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                           4月          --       -8.8%
             房屋开工(较上年同期)                                       -8.4%      -2.9%
    0600  德国实质零售销售(较前月)                           4月        +0.4%      -0.7%
                      (较上年同期)                                      +1.5%      -1.9%
    0700  瑞士KOF领先指标                                    5月        101.7     102.00
    0800  意大利生产者物价指数(较前月)                       4月        -0.2%      -0.2%
                              (较上年同期)                              -1.3%      -1.6%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)              5月初值         持平      +0.2%
                    (较上年同期)                                        +0.5%      +0.6%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                        +0.1%      +0.5%
                    (较上年同期)                                        +0.6%      +0.5%
     --   美国达拉斯联储PCE物价指数                          4月          --       +1.9%
    1230  美国实质个人支出                                   4月          --       +0.7%
              个人所得                                                  +0.3%      +0.5%
              PCE物价指数(较前月)                                         --       +0.2%
              核心PCE物价指数(较上年同期)                                 --       +1.2%
              核心PCE物价指数(较前月)                                   +0.2%      +0.2%
    1230  加拿大GDP(较前季)                               第一季          --       +0.7%
                GDP环比年率                                             +1.8%      +2.9%
          加拿大GDP(较前月)                                  3月        +0.1%      +0.2%
    1230  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                  4月         持平      +0.4%
                                   (较上年同期)                         +3.8%      +2.7%
    1345  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                      5月         61.0       63.0
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数              4月终值         82.5       81.8
                             现况指数                                    95.8       95.1
                             预期指数                                    74.0       73.2
    1430  美国ECRI经济领先指标                       5月23日当周          --       135.1


        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段      现值     预估值
    5月28日(三)
    2350  日本零售销售(较上年同期)                       4月         -4.4%      -3.3%      
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                      前周       买超905        --   
          外资投资日本股票(亿日圆)                                 买超326        --      
    
    5月29日(四)
    0100  澳洲HIA新屋销售(较前月)                        4月         +2.9%        --        
    0130  澳洲资本支出                                 第一季        -4.2%      -1.4%       
               建筑资本支出                                          -7.4%        --        
               工厂/机械资本支出                                     +2.8%        --        
    1230  美国企业获利                             第一季初值       -13.7%      +0.4%       
    1230  加拿大经常帐(亿加元)                         第一季    赤字123.9    赤字131  
    1230  美国实质国内生产总值(GDP)              第一季修正值        -1.0%      -0.5%       
              最终销售                                               +0.6%      +0.7%       
              GDP隐性平减指数                                        +1.3%      +1.3%       
              个人消费支出(PCE)物价指数                              +1.4%      +1.4%       
              核心PCE物价指数                                        +1.2%      +1.3%       
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)             5月24日当周        30.0       31.8        
              四周均值(万人)                                         31.15        --        
              续请失业金人数(万人)                 5月17日当周       263.1        265       
    1400  美国成屋待完成销售指数                       4月            97.8        --         
              成屋待完成销售指数(较前月)                             +0.4%      +1.0%       
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                   6月              77        --           
    2245  新西兰建筑许可                               4月           +1.5%        --        
    2300  韩国工业生产(较前月)                         4月           +0.1%      +0.6%
                      (较上年同期)                                   +2.4%      +3.2%
              服务业产出(较前月)                                     -1.0%        --
    2305  英国GfK消费者信心指数                        5月              零        负2
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                     4月           -13.3%    -13.0%
                          (较上年同期)                                -4.6%     -3.2%
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  4月            +3.2%     +3.1%
              全国整体CPI                                             +3.4%       --
              东京地区核心CPI(较上年同期)              5月            +2.8%     +2.9%
              东京地区整体CPI                                         +3.1%       --
    2330  日本求才/求职比                              4月             1.08      1.07
                   失业率                                              3.6%      3.6%
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐