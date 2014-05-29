《汇市简讯》英镑/美元跌破重要支撑位，下看1.6660

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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* 英镑/美元开盘下跌0.57%，政治不确定性及数据疲弱导致多头受压
* 零售销售放缓 ，伦敦房价或已触顶
* 英国央行货币政策委员威尔支持提早开始逐步加息
* 5日、10日和20日移动均线形成波峰，波林格区间扩大，表明趋势形态开始形成
* 跌势打破上行趋势通道，1.6769为阻力位，汇价偏向下行
(完)
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(编译 王兴亚；审校 龚芳)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。