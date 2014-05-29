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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 09:32 BJT

《汇市简讯》英镑/美元跌破重要支撑位，下看1.6660

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* 英镑/美元开盘下跌0.57%，政治不确定性及数据疲弱导致多头受压

* 零售销售放缓 ，伦敦房价或已触顶

* 英国央行货币政策委员威尔支持提早开始逐步加息

* 5日、10日和20日移动均线形成波峰，波林格区间扩大，表明趋势形态开始形成

* 跌势打破上行趋势通道，1.6769为阻力位，汇价偏向下行

* 图表：link.reuters.com/fat69v

(完)

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(编译 王兴亚；审校 龚芳)
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