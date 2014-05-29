中信期货：中国期指总持仓突破16万手，多空博弈未分胜负

从总持仓的角度分析，“五一”小长假后期指单边增仓的局面还在延续。短短一个月的时间，期指总持仓上了三个台阶，从长期在13万手下方徘徊，快速突破14万手、15万手和16万手三个整数关，资金继续呈现流入迹象。从盘面上看，近期的偏强反弹仍然没有突破振荡区间的上沿，这意味着多空资金仍然没有分出胜负。