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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 09:37 BJT

中信期货：中国期指总持仓突破16万手，多空博弈未分胜负

以下内容节选自5月29日的《期货日报》：

期指周三一举放量形成突破，反弹格局得到一定巩固，多方力量也得到加强。

　　从总持仓的角度分析，“五一”小长假后期指单边增仓的局面还在延续。短短一个月的时间，期指总持仓上了三个台阶，从长期在13万手下方徘徊，快速突破14万手、15万手和16万手三个整数关，资金继续呈现流入迹象。从盘面上看，近期的偏强反弹仍然没有突破振荡区间的上沿，这意味着多空资金仍然没有分出胜负。

　　从最近一周表现看，多方逐渐挽回颓势，略微形成反击局面。在最近一周的振荡反弹中，总持仓还在增加，说明多方资金略显主动，对于维持反弹有利。这是否意味着多头资金的胜利仍需观察。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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