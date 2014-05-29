中信期货：中国期指总持仓突破16万手，多空博弈未分胜负

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
以下内容节选自5月29日的《期货日报》：
期指周三一举放量形成突破，反弹格局得到一定巩固，多方力量也得到加强。
从总持仓的角度分析，“五一”小长假后期指单边增仓的局面还在延续。短短一个月的时间，期指总持仓上了三个台阶，从长期在13万手下方徘徊，快速突破14万手、15万手和16万手三个整数关，资金继续呈现流入迹象。从盘面上看，近期的偏强反弹仍然没有突破振荡区间的上沿，这意味着多空资金仍然没有分出胜负。
从最近一周表现看，多方逐渐挽回颓势，略微形成反击局面。在最近一周的振荡反弹中，总持仓还在增加，说明多方资金略显主动，对于维持反弹有利。这是否意味着多头资金的胜利仍需观察。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。