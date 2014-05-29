香港个股：新秀丽收购美国电子设备保护壳生产商，以丰富产品组合

路透香港5月29日 - 旅行箱品牌新秀丽（Samsonite） 周四公布，公司完成收购美国电子设备保护壳生产商Speck Products，以丰富其产品组合。

新秀丽于联交所一份声明中称，此次收购的现金代价为8,500万美元，惟可就营运资金用途及债务净额予以调整。公司以内部资源及其循环信贷融资支付。

“公司可在其旅行箱产品的传统强项以外策略性延伸其品牌组合，并可即时在智能手机、平板电脑及手提电脑保护壳市场占一席位。”新秀丽并称，将大规模扩展Speck品牌于亚洲、欧洲及拉丁美洲业务的覆盖范围。

Speck Products于2001年在加利福尼亚州矽谷成立，主要设计及分销其品牌的智能手机、平板电脑及手提电脑纤薄保护壳产品，例如具代表性的Candy Shell智能手机保护壳以及首创的“软硬壳”技术制造。

Speck Products去年录得销售净额1.048亿美元，而美国占其销售额约80%。

新秀丽早盘初段涨1.58%，25.65港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)