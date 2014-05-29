金属期市：伦敦期铜盘旋近三个月高位，受中国强劲买气提振

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
铜价受到全球金属库存短期的支撑，现货铜较指标合约升水处于逾两年最高。
上海期交所主力8月期铜 涨0.1%至每吨48,900元人民币(7,800美元)。
欧盟执委会周三数据显示，欧元区5月经济景气指数升幅超出预期，消费者和生产者通胀预期也自12月以来首次上升。
行业消息人士称，中国炼铝厂开始重开部分闲置产能，因此前铝价自3月触及的五年低点反弹，同时利用西南部一省份承诺的低电价优势。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/朱晓军；审校 于春红)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。