版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 09:47 BJT

金属期市：伦敦期铜盘旋近三个月高位，受中国强劲买气提振

铜价受到全球金属库存短期的支撑，现货铜较指标合约升水处于逾两年最高。

上海期交所主力8月期铜 涨0.1%至每吨48,900元人民币(7,800美元)。

欧盟执委会周三数据显示，欧元区5月经济景气指数升幅超出预期，消费者和生产者通胀预期也自12月以来首次上升。

行业消息人士称，中国炼铝厂开始重开部分闲置产能，因此前铝价自3月触及的五年低点反弹，同时利用西南部一省份承诺的低电价优势。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/朱晓军；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐