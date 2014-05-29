金鹏期货：国储拍卖价高企及旺盛的现货需求刺激大连大豆期货再创新高

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
以下内容节选自5月29日的《期货日报》：
外盘豆类和内盘粕类的大幅回调丝毫没有影响大连大豆市场多头的做多热情。在国产大豆需求依旧旺盛，拍卖成交率和成交价格继续高企的刺激下，经过4个交易日的回调整理后，周三大连大豆期货价格放量增仓上行，再次刷新阶段高点。后市，预计高企的拍卖价和旺盛的商品大豆需求将支持大豆期价维持高位。
后期应密切关注政府的国储豆拍卖，其成交率和成交价将一定程度上反映国产大豆的需求状况。而随着时间推移，外盘大豆也将进入天气炒作模式。操作上，鉴于各种因素不够明朗，可暂且观望。(完)
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。