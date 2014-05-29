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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 09:47 BJT

金鹏期货：国储拍卖价高企及旺盛的现货需求刺激大连大豆期货再创新高

以下内容节选自5月29日的《期货日报》：

外盘豆类和内盘粕类的大幅回调丝毫没有影响大连大豆市场多头的做多热情。在国产大豆需求依旧旺盛，拍卖成交率和成交价格继续高企的刺激下，经过4个交易日的回调整理后，周三大连大豆期货价格放量增仓上行，再次刷新阶段高点。后市，预计高企的拍卖价和旺盛的商品大豆需求将支持大豆期价维持高位。

　　后期应密切关注政府的国储豆拍卖，其成交率和成交价将一定程度上反映国产大豆的需求状况。而随着时间推移，外盘大豆也将进入天气炒作模式。操作上，鉴于各种因素不够明朗，可暂且观望。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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