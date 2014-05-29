金鹏期货：国储拍卖价高企及旺盛的现货需求刺激大连大豆期货再创新高

外盘豆类和内盘粕类的大幅回调丝毫没有影响大连大豆市场多头的做多热情。在国产大豆需求依旧旺盛，拍卖成交率和成交价格继续高企的刺激下，经过4个交易日的回调整理后，周三大连大豆期货价格放量增仓上行，再次刷新阶段高点。后市，预计高企的拍卖价和旺盛的商品大豆需求将支持大豆期价维持高位。