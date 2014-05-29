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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 09:50 BJT

《汇市简讯》澳元/美元回落后迅速上行，资本支出数据好坏参半

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* 澳元/美元自0.9230跌至0.9210，因资本支出数据弱于预期

* 不过，澳元/美元已经快速回升，得益于将来支出预估好于预期

* 澳元/美元窜高至0.9262，目前交投在该水准略下方

* 坚守关键的0.9200-10区域，仍是重要支撑位

* 详细数据，请点选

(完)

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