期货日报：短期供应缺口缩窄致沪铜后市回调风险加大

自今年3月中旬融资铜风险释放之后，沪铜迎来一波凌厉的反弹行情。现货市场走坚对期货市场产生较强支撑，空头在多头挤仓的情况下节节败退。目前，在国内外经济数据向好的背景下，沪铜仍然有惯性上涨的趋势，但是随着下游需求转淡，后期回调风险在逐步加大。