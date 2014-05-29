期货日报：短期供应缺口缩窄致沪铜后市回调风险加大

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
以下内容节选自5月29日的《期货日报》：
自今年3月中旬融资铜风险释放之后，沪铜迎来一波凌厉的反弹行情。现货市场走坚对期货市场产生较强支撑，空头在多头挤仓的情况下节节败退。目前，在国内外经济数据向好的背景下，沪铜仍然有惯性上涨的趋势，但是随着下游需求转淡，后期回调风险在逐步加大。
目前，铜现货升水从高位回落，短期供应缺口或将随着进口增加和冶炼厂开工率回升而逐步收窄。随着上半年铜材需求旺季逐步接近尾声，而铜材进口和精铜生产仍然处于较高水平，供应短缺状态恐难以为继。预计产能过剩的问题会重新成为市场的主要矛盾，沪铜价格将面临较大的回调风险。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。