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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 09:51 BJT

期货日报：短期供应缺口缩窄致沪铜后市回调风险加大

以下内容节选自5月29日的《期货日报》：

自今年3月中旬融资铜风险释放之后，沪铜迎来一波凌厉的反弹行情。现货市场走坚对期货市场产生较强支撑，空头在多头挤仓的情况下节节败退。目前，在国内外经济数据向好的背景下，沪铜仍然有惯性上涨的趋势，但是随着下游需求转淡，后期回调风险在逐步加大。

　　目前，铜现货升水从高位回落，短期供应缺口或将随着进口增加和冶炼厂开工率回升而逐步收窄。随着上半年铜材需求旺季逐步接近尾声，而铜材进口和精铜生产仍然处于较高水平，供应短缺状态恐难以为继。预计产能过剩的问题会重新成为市场的主要矛盾，沪铜价格将面临较大的回调风险。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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