更新版1-中国债市：九个月国库现金定存利率大幅走低，资金宽松令需求遇冷

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
* 九个月国库现金定存中标利率4.60%，远低于上次同期限品种
* 市场对资金面担忧逐步抚平，流动性预期平稳
* 虽然该期限品种资金兼跨半年末及春节，但机构参与积极性有限
* 结果显示需求遇冷，部分机构甚至标位更低 (新增交易员评论及细节)
路透上海5月29日 - 中国财政部周四招标的九个月期国库现金定期存款中标利率为4.60%，远低于上次同期限品种。交易人士表示，在央行小心呵护流动性预期的背景下，市场对资金面担忧逐步抚平，虽然该期限资金兼跨半年末及春节，但机构参与积极性并不高，致需求受冷。
业内人士稍早透露，财政部与央行今日进行的400亿元人民币九个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.60%。上次同期限品种操作为今年2月20日，中标利率6.30%。
“上一期（九个月）6.30%，这次还跨（明年）春节，真没想到，大跌眼镜啊，”华东一银行交易员表示。
华南一银行交易员表示，该行参与也是出于银行存款的考虑，拿到了这个价格还是不错的。之前市场本来唯一担心就是央行货币政策的中性策略，但现在明显是宽松倾向了，所以资金面不用担心，半年末及年末都不会有大问题。
今日进行的国库现金定存为今年第五期，起息日为5月29日，到期日为2015年2月26日。
“不缺钱，不投了，”，上海另一银行交易员表示，“一直觉得这期需求不会好，因为以前需要资金的那帮人，现在不能做(同业)业务，就不需要资金了”。
此外，另据了解，不少机构亦对该期定存品种需求预期更差，有的机构甚至投标标位更低。
相较今年三个月及六个月期限品种中标利率最低亦在5%，本次招标利率大幅走低，显示机构需求冷落。而九个月品种相对而言操作次数较少，除去今年两期之外，最近一次操作则要追溯到2012年5月29日，中标利率为4.22%
本周央行公开市场到期量环比骤减逾七成，周二正回购操作规模随之大举缩减至200亿元人民币，创下年内以来单日新低，以稳定跨月资金面。周四则操作100亿元28天期正回购，单日操作规模再度刷新年初以来低点，显示央行谨慎小心呵护资金预期。
包括本次，今年以来已进行的招标情况如下：
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%
二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%
三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%
四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%
五期 400 九个月 5月29日 2015年2月26日 4.60%
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合计 2,300
2013年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三和六个月，总额4,300亿元；2012年和2011年的操作量分别为6,900亿元和4,500亿元。(完) (发稿 吴芳/边竞; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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