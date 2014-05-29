日本已公布经济指标--2014/5/29

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.5% p +0.1% r 6月8日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +2.7% +1.0% 5月29日 +2.9% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +1.3% +1.3% 5月29日 +3.1% 工业生产(m/m) 3月 +0.7% r -2.3% r 5月29日 -2.0% 失业率 3月 3.6% @ 3.6% @ 5月29日 3.6% 贸易收支(亿日圆) 4月 逆差8,089 逆差14,463 6月17日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 3月 +7.2% -2.5% 5月29日 -3.2% 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。