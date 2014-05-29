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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 09:58 BJT

国泰君安期货：沪钢反弹乏力，因产量居高而用钢消费进入淡季

以下内容节选自5月29日的《期货日报》：

本周，螺纹钢突如其来的反弹行情打乱了前期势如破竹的下跌节奏。在基本面难有明显改善的情况下，近期政策面刺激加码、钢厂限价政策是价格止跌反弹的诱因，但供需矛盾未得到显着改善，加之铁矿石价格仍有下跌空间，螺纹钢底部仍然不明晰，振荡筑底行情仍会延续。

　　根据西本新干线监测的终端采购量数据，5月上海线材和螺纹钢成交量跟4月相比回落30%左右。这一点跟电话调研贸易商的出货情况一致，说明在经历短暂旺季之后，建筑钢材需求逐渐进入淡季。同时，值得注意的是，由于6、7月工业用钢消费进入淡季，目前部分板材企业已经出现订单接不满的情况，下游汽车、家电订单都在下降，部分板材钢企正在采取降价补差或者承兑免贴息等手段促进订货。总体来看，需求面对钢材价格支撑有限。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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