国泰君安期货：沪钢反弹乏力，因产量居高而用钢消费进入淡季

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
以下内容节选自5月29日的《期货日报》：
本周，螺纹钢突如其来的反弹行情打乱了前期势如破竹的下跌节奏。在基本面难有明显改善的情况下，近期政策面刺激加码、钢厂限价政策是价格止跌反弹的诱因，但供需矛盾未得到显着改善，加之铁矿石价格仍有下跌空间，螺纹钢底部仍然不明晰，振荡筑底行情仍会延续。
根据西本新干线监测的终端采购量数据，5月上海线材和螺纹钢成交量跟4月相比回落30%左右。这一点跟电话调研贸易商的出货情况一致，说明在经历短暂旺季之后，建筑钢材需求逐渐进入淡季。同时，值得注意的是，由于6、7月工业用钢消费进入淡季，目前部分板材企业已经出现订单接不满的情况，下游汽车、家电订单都在下降，部分板材钢企正在采取降价补差或者承兑免贴息等手段促进订货。总体来看，需求面对钢材价格支撑有限。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。