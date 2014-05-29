国泰君安期货：沪钢反弹乏力，因产量居高而用钢消费进入淡季

本周，螺纹钢突如其来的反弹行情打乱了前期势如破竹的下跌节奏。在基本面难有明显改善的情况下，近期政策面刺激加码、钢厂限价政策是价格止跌反弹的诱因，但供需矛盾未得到显着改善，加之铁矿石价格仍有下跌空间，螺纹钢底部仍然不明晰，振荡筑底行情仍会延续。