日本股市：早盘中断五连涨势头，因美股拉回损及人气令市场了结获利

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透东京5月29日 - 日本股市日经指数周四早盘中断此前五日连涨势头，因美股拉回使市场人气转差，投资者了结近期涨势的获利。
早盘中段，日经指数 下跌0.5%至14,597.09点。此前该指标股指连续五天收高，受美国及中国强劲的数据提振。
分析师称，日经指数暂时可能受限于14,300-14,750点的狭幅区间，并指出市场在等待下周的美国就业报告等海外数据，及首相安倍晋三6月的改革计划。
“目前市场静待新的线索。日圆走弱的趋势已停，所以投资者采取观望的姿态。”Shinkin Asset Management基金经理Naoki Fujiwara称。
东证股价指数 下跌0.3%至1,194.69点，JPX日经400指数 亦下滑0.3%，报10,893.20点。(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。