日本股市：早盘中断五连涨势头，因美股拉回损及人气令市场了结获利

路透东京5月29日 - 日本股市日经指数周四早盘中断此前五日连涨势头，因美股拉回使市场人气转差，投资者了结近期涨势的获利。

早盘中段，日经指数 下跌0.5%至14,597.09点。此前该指标股指连续五天收高，受美国及中国强劲的数据提振。

分析师称，日经指数暂时可能受限于14,300-14,750点的狭幅区间，并指出市场在等待下周的美国就业报告等海外数据，及首相安倍晋三6月的改革计划。

“目前市场静待新的线索。日圆走弱的趋势已停，所以投资者采取观望的姿态。”Shinkin Asset Management基金经理Naoki Fujiwara称。