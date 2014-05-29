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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 09:58 BJT

经易期货：沪胶反弹一波三折，中期将保持强势格局

以下内容节选自5月29日的《期货日报》：

近两周以来，受中越关系紧张升级影响，沪胶从四年多的低点展开反弹，主力合约以涨停方式脱离低点后，在60日线附近遇阻，反弹进程一波三折。沪胶反弹道路虽曲折但前景光明。

　　技术上分析，沪胶主力合约1409日线和周线的RSI指标目前都在50以上的强势区域运行，沪胶中期将保持强势格局。沪胶已经见底的概率较大，但走出底部仍有不小困难。操作上，应以逢低做多为主，同时密切关注泰国抛储20万吨计划能否实施以及沪胶多空主力资金的动向。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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