期货日报：大商所焦煤期货难脱振荡态势，煤焦钢产业链去库存化漫长

焦煤期价在下探至800元/吨左右时，触底反弹，但此后未能延续下去，期价再度回落。焦煤短期恐将难以摆脱振荡态势，而长期将走入漫长的寻底之路。

5月26日多头突然发力，焦煤期货1409合约由817元/吨拉升至840元/吨上方，盘中一度触及涨停板，最终收出较长的阳线实体。多头做多动力主要来自以下三方面因素：一是焦煤价格过低导致部分生产企业出现亏损，二是当前焦煤库存有所下降；三是市场普遍认为政府后期可能会出台一些宏观利好政策。不过，焦煤市场低迷的基本面犹如沉重的镣铐，牵绊着多头持续上攻的脚步，1409合约期价有再次跌至800元/吨的迹象。(完)