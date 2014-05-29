期货日报：大商所焦煤期货难脱振荡态势，煤焦钢产业链去库存化漫长

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
以下内容节选自5月29日的《期货日报》：
焦煤期价在下探至800元/吨左右时，触底反弹，但此后未能延续下去，期价再度回落。焦煤短期恐将难以摆脱振荡态势，而长期将走入漫长的寻底之路。
5月26日多头突然发力，焦煤期货1409合约由817元/吨拉升至840元/吨上方，盘中一度触及涨停板，最终收出较长的阳线实体。多头做多动力主要来自以下三方面因素：一是焦煤价格过低导致部分生产企业出现亏损，二是当前焦煤库存有所下降；三是市场普遍认为政府后期可能会出台一些宏观利好政策。不过，焦煤市场低迷的基本面犹如沉重的镣铐，牵绊着多头持续上攻的脚步，1409合约期价有再次跌至800元/吨的迹象。(完)
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。