台湾债市：10年公债殖利率跌至一周低位，因数据疲弱令美债重挫

路透台北5月29日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行103/6R期 殖利率周四大跌，该券早盘创发行前交易来的殖利率新低。10年现券103/6 殖利率则跌至一周低位，因隔夜10年期美债殖利率大幅重挫，盘面气氛转由多方占据。

交易员指出，10年期美债殖利率上日跌至11个月低位，已突破前波低点，对台债有明显的带动作用，引发一波的空单认输回补。不过交易商亦提到，在殖利率急跌后，获利了结卖压亦跟随出笼，短线似有支撑。

他们表示，以10年现券的走势观察，其殖利率低位尚未突破此前的波段低点约1.46%的阻力位，显示交易商对追价仍感到犹豫，料今日殖利率跌幅不至于再扩大。

〞现在美债是反应ECB(欧洲央行)的story(下周可能即将宽松)...但ECB其实离台湾还有一点遥远，要大幅反应有困难。〞一位证券商交易主管说。

10年公债103/6早盘殖利率低位1.4742%来到一周新低，前低为5月22日报1.4711%，波段低位在5月21日报1.463%。交投量较大的10年R券103/6R早盘低位则在1.4760%。

另一外资银行交易员亦指出，交易商打带跑的交投策略令筹码仍显得凌乱，这波殖利率下跌或令台债暂时在低档区间整理，再追价风险升高，整体而言仍然没有明显方向，除非美债殖利率进一步走低。

美国指标10年期公债收益率周三跌至近11个月最低，因数据疲弱，机构投资者月底买盘增加，以及德债收益率走低。指标10年期公债 价格上扬22/32，收益率报2.439%，周二尾盘报2.518%，盘中触及去年7月初以来最低2.434%。

交易员观察盘中动态：

* 10年R券103/6R及现券103/6均未过前波低点

* 10年券盘中不排除触及1.47%整数关卡的可能性，但要站稳不易

* 上日103/6R累计未平仓量约43亿台币，观察今日空单回补状况

* 五年券103/4 及20年券103/7 殖利率亦走跌

* 美债技术线型殖利率下档寻求支撑不易，未来走势仍关键

预估指标公债主要交投区间：

* 10年公债103/6R ：1.47-1.50%

本地时间10:11时最新报价：

* 10年公债103/6R殖利率跌3.04基点报1.4811%。

* 10年公债103/6殖利率跌2.3基点报1.4800%。

以下为最新相关报导链接：

--《美债周四展望》公债收益率急挫，10年债收益率跌至近11个月低位：

--欧洲央行：下周会议或产生一政策组合，实施时间或有不同--ECB管委

--全球金融：贝莱德执行长称杠杆化ETF有结构性问题，可能在全行业爆发