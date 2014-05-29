《焦点》中越南海争议区域发现天然气机率高，将进一步考验两国关系

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
**下一站是南沙群岛？**
一些中国业内专家相信，待西沙群岛勘探工作完成，981钻井平台将移往南海其它地区。该平台曾被中国海洋石油总公司称作“流动的国土”。
专家们表示，勘探范围最终会包括南沙群岛。这些群岛位于西沙群岛以南，附近水域散布着中国、越南、台湾、菲律宾和马来西亚的军事设施。
“这个钻井平台就是为了在南海勘探设计、制造的，”厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强说，“它肯定会到南海其它深水区域作业。”他还是中国国家能源局顾问。
中国南海研究院的吴士存院长认为，中国政府将向国际社会发出明确信号，中国有能力进行深海勘探开发。
“中国早就应该那么做了，只是那时没有工具、也没有技术。当时也没有保卫海上作业的能力，”他说。(完)
(编译 李春喜/徐文焰/朱晓军/郑茵 审校 屈桂娟/王洋)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。