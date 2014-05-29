《焦点》中越南海争议区域发现天然气机率高，将进一步考验两国关系

**下一站是南沙群岛？**

一些中国业内专家相信，待西沙群岛勘探工作完成，981钻井平台将移往南海其它地区。该平台曾被中国海洋石油总公司称作“流动的国土”。

专家们表示，勘探范围最终会包括南沙群岛。这些群岛位于西沙群岛以南，附近水域散布着中国、越南、台湾、菲律宾和马来西亚的军事设施。

“这个钻井平台就是为了在南海勘探设计、制造的，”厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强说，“它肯定会到南海其它深水区域作业。”他还是中国国家能源局顾问。

中国南海研究院的吴士存院长认为，中国政府将向国际社会发出明确信号，中国有能力进行深海勘探开发。

“中国早就应该那么做了，只是那时没有工具、也没有技术。当时也没有保卫海上作业的能力，”他说。(完)