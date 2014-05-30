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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 09:47 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国兴业银行 10亿元人民币三个月期限同业存单9:30-16:00报价发行
  江苏银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:00报价发行
  齐鲁证券8亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AA+)，中行和建行主承
  番禺珠江钢管公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承
  交运集团2亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-)，华夏银行主承
  新疆生产建设兵团农十二师国资公司8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，兴业证券主承
  广州地下铁道总公司30亿元10年期固息债簿记建档(主体评级AAA)，广州证券、广发证券和万联证券主承
  天津津南城建投18亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国泰君安证券和渤海证券主承 
  恩施城市建设投资11亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，长江证券主承
  吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展公司8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，宏源证券主承
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  二、新债上市：  
    
  江苏交通控股30亿元九个月期超短期融资券011490002，票面利率5.05%
  蚌埠投资集团4亿元一年期短期融资券041452032，票面利率5.75%
  张化机 5亿元一年期短期融资券041454030，票面利率6.99%
  茂名港集团2亿元三年期中期票据101479001，票面利率7.10%
  财政部260亿元50年期固息国债140010，票面利率4.67%
  盘锦辽滨鑫诚开发建设13亿元七年期固息债1480157，票面利率8.10%
  郴州城建投资公司17亿元七年期固息债1480194，票面利率7.29%
  上海永业企业集团5亿元六年期固息债1480247，票面利率6.84%
  合肥高新建设投资集团10亿元七年期浮息债(一年shibor基准)1480301，基本利差2.99%
  合肥高新建设投资集团5亿元10年期固息债1480302，票面利率7.90%
  深业集团24亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480306，票面利率6.20%
  铁路总公司150亿元10年期固息债1480317，票面利率5.42%
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  三、缴款：
  
  财政部280亿元五年期续发固息国债140008，发行价格100.94元
  盛京银行22亿元10年期发行人选择权(5+5)固息二级资本债1420011，票面利率6.18%
  云南城投集团7亿元七年期固息债1480278，票面利率6.77%
  通辽城投集团17亿元七年期固息债1480308，票面利率7.29%
  银川高新技术8亿元八年期固息债1480291，票面利率8.15%
  保山国资18亿元七年期固息债1480319，票面利率7.79%
  襄阳高新投资开发6亿元七年期固息债1480325，票面利率7.00%    
  张家港直属公有资产经营公司20亿元一年期短融 
  天津地下铁道集团20亿元一年期短期融资券
  开滦集团20亿元一年期短期融资券
  伟星集团6亿元三年期中票
  湖南高速公路建设开发总公司29亿元七年期中票
  卧龙控股集团7.5亿元三年期中期票据
  贵州久联企业集团5亿元五年期中票
  中关村高科技中小企业2.8亿元三年期集合票据
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  四、还本付息：     
      
  华能集团70亿元六个月期超短融011308005到期兑付，发行价格97.3元
  浙江国际贸易集团18亿元一年期短融041351026到期兑付，票面利率4.2%
  沈阳化工 1亿元一年期短融041358047到期兑付，票面利率4.46%
  江苏国泰国际集团3亿元一年期短融041359043到期兑付，票面利率4.46%
  重庆江北嘴中央商务区投资10亿元一年期短融041360039到期兑付，票面利率4.45%
  福建省投资开发集团13亿元一年期短融041360040到期兑付，票面利率4.27%
  日照港集团12亿元一年期短融041372003到期兑付，票面利率4.2%
  特变电工 9亿元三年期中票1182171到期兑付，票面利率5.29%
  四川华西集团3亿元两年期中票1282179到期兑付，票面利率6.3%
  09附息国债30  090030付息     
  12进出07      120307付息     
  12中核债01    1280163付息     
  12中核债02    1280164付息     
  12苏园建债    1280165付息     
  12都兴市MTN1  1282180付息     
  12鸿达MTN1    1282181付息     
  12深圳SMECN1  1283013付息     
  13附息国债13  130013付息     
  13洛高新债    1380211付息     
  13津创业MTN1  1382288付息     
  13丽珠MTN1    1382289付息     
  13玉柴股MTN1  1382290付息     
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国证券报周五报导，中国结算董事长周明29日在杭州召开的账户整合工作动员大会上宣布，统一账户平台
拟于10月上线，要求各证券公司按倒计时准备。 
  --天弘基金已收到证监会文件，核准浙江阿里巴巴电子商务公司向天弘基金出资2.623亿元人民币，持有51%股
权。
    
    6/1公布5月官方制造业PMI           (4月50.4)                 
    6/3公布5月官方非制造业PMI         (4月54.8)            
              汇丰制造业PMI终值       (5月终值48.1)            
    6/5公布5月汇丰服务业PMI           (4月51.4)             
    6/8公布5月进出口贸易数据          (4月顺差184.5亿美元)            
    6/10公布5月工业生产者出厂价格指数(PPI)  (4月-2.0%)        
              居民消费价格指数(CPI)         (4月1.8%)      
    6/13公布5月固定资产投资(不含农户)       (1-4月17.3%)        
              社会消费品零售总额            (4月11.9%)      
              工业增加值                    (4月8.7%)            
              房地产投资和销售情况月度报告         
    6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告     
    6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值            (5月初值49.7)          
    6/27公布1-5月规模以上工业企业利润               
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 曹巍浩/李宏薇； 审校 吴芳)
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