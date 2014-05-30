《中国债券市场每日交易备忘》--5月30日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国兴业银行 10亿元人民币三个月期限同业存单9:30-16:00报价发行 江苏银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:00报价发行 齐鲁证券8亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AA+)，中行和建行主承 番禺珠江钢管公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 交运集团2亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-)，华夏银行主承 新疆生产建设兵团农十二师国资公司8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，兴业证券主承 广州地下铁道总公司30亿元10年期固息债簿记建档(主体评级AAA)，广州证券、广发证券和万联证券主承 天津津南城建投18亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国泰君安证券和渤海证券主承 恩施城市建设投资11亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，长江证券主承 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展公司8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，宏源证券主承 =========================================================================== 二、新债上市： 江苏交通控股30亿元九个月期超短期融资券011490002，票面利率5.05% 蚌埠投资集团4亿元一年期短期融资券041452032，票面利率5.75% 张化机 5亿元一年期短期融资券041454030，票面利率6.99% 茂名港集团2亿元三年期中期票据101479001，票面利率7.10% 财政部260亿元50年期固息国债140010，票面利率4.67% 盘锦辽滨鑫诚开发建设13亿元七年期固息债1480157，票面利率8.10% 郴州城建投资公司17亿元七年期固息债1480194，票面利率7.29% 上海永业企业集团5亿元六年期固息债1480247，票面利率6.84% 合肥高新建设投资集团10亿元七年期浮息债(一年shibor基准)1480301，基本利差2.99% 合肥高新建设投资集团5亿元10年期固息债1480302，票面利率7.90% 深业集团24亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480306，票面利率6.20% 铁路总公司150亿元10年期固息债1480317，票面利率5.42% ============================================================================ 三、缴款： 财政部280亿元五年期续发固息国债140008，发行价格100.94元 盛京银行22亿元10年期发行人选择权(5+5)固息二级资本债1420011，票面利率6.18% 云南城投集团7亿元七年期固息债1480278，票面利率6.77% 通辽城投集团17亿元七年期固息债1480308，票面利率7.29% 银川高新技术8亿元八年期固息债1480291，票面利率8.15% 保山国资18亿元七年期固息债1480319，票面利率7.79% 襄阳高新投资开发6亿元七年期固息债1480325，票面利率7.00% 张家港直属公有资产经营公司20亿元一年期短融 天津地下铁道集团20亿元一年期短期融资券 开滦集团20亿元一年期短期融资券 伟星集团6亿元三年期中票 湖南高速公路建设开发总公司29亿元七年期中票 卧龙控股集团7.5亿元三年期中期票据 贵州久联企业集团5亿元五年期中票 中关村高科技中小企业2.8亿元三年期集合票据 ============================================================================ 四、还本付息： 华能集团70亿元六个月期超短融011308005到期兑付，发行价格97.3元 浙江国际贸易集团18亿元一年期短融041351026到期兑付，票面利率4.2% 沈阳化工 1亿元一年期短融041358047到期兑付，票面利率4.46% 江苏国泰国际集团3亿元一年期短融041359043到期兑付，票面利率4.46% 重庆江北嘴中央商务区投资10亿元一年期短融041360039到期兑付，票面利率4.45% 福建省投资开发集团13亿元一年期短融041360040到期兑付，票面利率4.27% 日照港集团12亿元一年期短融041372003到期兑付，票面利率4.2% 特变电工 9亿元三年期中票1182171到期兑付，票面利率5.29% 四川华西集团3亿元两年期中票1282179到期兑付，票面利率6.3% 09附息国债30 090030付息 12进出07 120307付息 12中核债01 1280163付息 12中核债02 1280164付息 12苏园建债 1280165付息 12都兴市MTN1 1282180付息 12鸿达MTN1 1282181付息 12深圳SMECN1 1283013付息 13附息国债13 130013付息 13洛高新债 1380211付息 13津创业MTN1 1382288付息 13丽珠MTN1 1382289付息 13玉柴股MTN1 1382290付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国证券报周五报导，中国结算董事长周明29日在杭州召开的账户整合工作动员大会上宣布，统一账户平台 拟于10月上线，要求各证券公司按倒计时准备。 --天弘基金已收到证监会文件，核准浙江阿里巴巴电子商务公司向天弘基金出资2.623亿元人民币，持有51%股 权。 6/1公布5月官方制造业PMI (4月50.4) 6/3公布5月官方非制造业PMI (4月54.8) 汇丰制造业PMI终值 (5月终值48.1) 6/5公布5月汇丰服务业PMI (4月51.4) 6/8公布5月进出口贸易数据 (4月顺差184.5亿美元) 6/10公布5月工业生产者出厂价格指数(PPI) (4月-2.0%) 居民消费价格指数(CPI) (4月1.8%) 6/13公布5月固定资产投资(不含农户) (1-4月17.3%) 社会消费品零售总额 (4月11.9%) 工业增加值 (4月8.7%) 房地产投资和销售情况月度报告 6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值 (5月初值49.7) 6/27公布1-5月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 曹巍浩/李宏薇； 审校 吴芳)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12