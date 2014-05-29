菲律宾经济：第一季GDP同比增速为5.7%，低于市场预估

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透马尼拉5月29日 - 菲律宾第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增长5.7%，低于市场预估的增长6.4%，因去年超级台风对农业生产的冲击抵消了服务业和工业的强劲表现。
菲律宾政府周四称，第一季GDP经季节调整后较前季增长1.2%。
路透调查分析师预计第一季环比增幅为1.9%，去年第四季GDP增速修正为1.7%。
菲律宾政府将去年第四季GDP同比增速从此前的6.5%修正为6.3%。不过，2013年全年增速仍为7.2%。
菲律宾经济部门官员Arsenio Balisacan表示，迫切需要加快政府的台风后重建努力，但他预计全年增速将落在政府6.5-7.5%的目标区间内。(完) (编译 石冠兰 审校 王兴亚)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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