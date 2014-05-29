台湾股市：早盘在前日创下的40个月收盘高位附近游走，DRAM类股劲扬

路透台北5月29日 - 台湾股市周四小幅下跌，自前一日创下的40个月收盘高位小幅下滑，因投资者暂停推高市场，但动态随机存取记忆体(DRAM)生产商华亚科 和其它记忆体晶片类股上扬，得益于该公司发布的第二季强劲财测。