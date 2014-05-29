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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 10:45 BJT

台湾股市：早盘在前日创下的40个月收盘高位附近游走，DRAM类股劲扬

路透台北5月29日 - 台湾股市周四小幅下跌，自前一日创下的40个月收盘高位小幅下滑，因投资者暂停推高市场，但动态随机存取记忆体(DRAM)生产商华亚科 和其它记忆体晶片类股上扬，得益于该公司发布的第二季强劲财测。

开盘约一小时，大盘加权股价指数 下跌0.2%报9,101.33点。

华亚科交投最为活跃，股价劲扬6.5%。工商时报报导称，该公司董事长预测，第二季毛利率将超过第一季的54.1%。

同业南亚科技 上涨7%至涨停，华邦 跳涨5%。

电子类指数 跌0.3%；金融保险类指数 涨0.4%。(完)
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