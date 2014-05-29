台湾股市：早盘在前日创下的40个月收盘高位附近游走，DRAM类股劲扬

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透台北5月29日 - 台湾股市周四小幅下跌，自前一日创下的40个月收盘高位小幅下滑，因投资者暂停推高市场，但动态随机存取记忆体(DRAM)生产商华亚科 和其它记忆体晶片类股上扬，得益于该公司发布的第二季强劲财测。
开盘约一小时，大盘加权股价指数 下跌0.2%报9,101.33点。
华亚科交投最为活跃，股价劲扬6.5%。工商时报报导称，该公司董事长预测，第二季毛利率将超过第一季的54.1%。
同业南亚科技 上涨7%至涨停，华邦 跳涨5%。
电子类指数 跌0.3%；金融保险类指数 涨0.4%。(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。