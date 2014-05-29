台湾汇市：台币实质价位于30.080关前徘徊，观望外资动向

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透台北5月29日 - 台币兑美元 实质价位周四早盘狭幅整理，在30.080关卡前徘徊。交易商表示，早盘外资动向不明确，多为进出口商间的实质抛补。
交易员表示，稍晚要观察外资是否有新一波的汇入，倘若没有外资的助力，台币实质价位要升破30.080不易。
“30.080那边进口商挂很多(美元)买盘，测了几次都破不了，有的磨啦。”一位大型公股银行交易员说。
另一大型银行交易员则称，出口商的月底抛汇压力感觉不重，一方面是美元卖得差不多了，另一方面则是嫌目前的美元价位偏低。
他们估计，台币今日实质交易区间料在30.070-30.120。上日台币主要在30.080-30.179。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩大；一个月远汇报价 早盘在30.060/30.080左右，上日纽约盘收在30.090。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.070-30.120
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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