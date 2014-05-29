更新版 1-台湾财政：将缩减债务余额比重，明年预算案举债数冀减逾五成

* 2016年前债务余额占前三年GDP自38.09%，降至38%以下

* 明年总预算中举债数目标降逾五成以上，目标1,200亿台币 (新增官员说法)

路透台北5月29日 - 台湾财政部长张盛和周四表示，有信心在2016年前中央政府债务余额占前三年平均GDP(国内生产总值)的比重降至38%以下，目前为38.09%。

他于立法院回答立委质询时表示，目标2016年前，将一年以上中央政府债务余额占前三年GDP的比重较债限的40.6%，留下3个百分点的空间--相当于4,500亿台币，给予下任政府举债调度空间。

张盛和也表示，目前各部会明年总预算概算正在进行中，但已设下目标，2015年总预算案中举债金额降至1,200亿台币以下，相较2014年立法院通过后的法定预算数2,733亿台币，降幅达到五成以上。

〞我们会预留3%、相当4,500亿的额度做为空间，〞张盛和在答询时说。

张盛和在报告中央政府债务情况时说，目前台湾政府债务一年以上未偿债务余额超过债限的九成，至2014年未偿债务余额已达到5兆(万亿)3,767亿台币，占前三年平均GDP的比重已达38.09%；这已相当逼近了债限的40.6%规定。

为了挽救困窘的财政，财政部今年以来已推出财政健全方案，未来将加强债务管理，调整收支结构调整，并采多元财源方案，并适时调整税制方案，控管年度举债额度。

台湾主计总处周三表示，各部会将在5月下旬给出2015年度的总预算的概算数，由于政府的财政仍相当困难，因此经常性经费仍以撙节一成为原则，至于公共建设的部分则希望可以维持不缩减。

**明年举债数目标大幅缩减**

张盛和稍早也表示，目标明年总预算案举债额减逾五成至1,200亿台币以下。

若2015年总预算及特别预算举债数仅1,200亿台币，这将是2008年以来的最低。2008年最终决算数中，举债数为零。2009年决算中举债数为1,650亿。