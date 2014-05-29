韩国汇市：韩元持稳，外汇当局疑似干预汇市限制涨幅

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
韩元开盘时一度跌至1,022.9的日内低位，但在出口商需求的推动下逐步回升。
本月稍早，市场发现韩国外汇当局通过买入美元来干预市场，减缓韩元升值步伐，并成功支撑了1,020美元/韩元水平。
韩国央行周四公布数据显示，4月经季节调整经常帐盈余跳增至纪录高点98.1亿美元，3月修正后为盈余66亿美元，为本已坚挺的韩元 更增上行压力。
0210GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,021.7 1,021.4
日圆/韩元 10.0521/462 10.0295
韩国公债期货 * 106.13 106.08
韩国综合股价指数 2,014.70 2,017.06
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。