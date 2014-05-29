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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 11:07 BJT

韩国汇市：韩元持稳，外汇当局疑似干预汇市限制涨幅

韩元开盘时一度跌至1,022.9的日内低位，但在出口商需求的推动下逐步回升。

本月稍早，市场发现韩国外汇当局通过买入美元来干预市场，减缓韩元升值步伐，并成功支撑了1,020美元/韩元水平。

韩国央行周四公布数据显示，4月经季节调整经常帐盈余跳增至纪录高点98.1亿美元，3月修正后为盈余66亿美元，为本已坚挺的韩元 更增上行压力。

0210GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,021.7 1,021.4

日圆/韩元 10.0521/462 10.0295

韩国公债期货 * 106.13 106.08

韩国综合股价指数 2,014.70 2,017.06

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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