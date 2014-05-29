韩国股市：盘中受获利了结打压小跌，但三星电子涨势支撑大盘

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透首尔5月29日 - 韩国股市周四盘中小跌。0210 GMT，综合股价指数 下跌0.1%，报2,014.70点。
韩股上日上扬1%，引发部分散户和当地机构投资人的获利了结，他们计卖超537亿韩元的韩股。
但外资早盘仍继续买进，计在韩国股市买超563亿韩元；可望连续第13日买超。
外资最新这波买股势头已累计买超约2.6万亿(兆)韩元，推动市场上涨了2.6%。
三星电子盘中上涨1.9%，对大盘带来一些支撑。(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。