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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 11:04 BJT

韩国股市：盘中受获利了结打压小跌，但三星电子涨势支撑大盘

路透首尔5月29日 - 韩国股市周四盘中小跌。0210 GMT，综合股价指数 下跌0.1%，报2,014.70点。

韩股上日上扬1%，引发部分散户和当地机构投资人的获利了结，他们计卖超537亿韩元的韩股。

但外资早盘仍继续买进，计在韩国股市买超563亿韩元；可望连续第13日买超。

外资最新这波买股势头已累计买超约2.6万亿(兆)韩元，推动市场上涨了2.6%。

三星电子盘中上涨1.9%，对大盘带来一些支撑。(完)
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