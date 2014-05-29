更新版1-新债招标：农发行剩余期约六个月债收益率适中偏低，基金及外资行追捧

* 农发行剩余期限约六个月增发债，中标收益率略偏低

* 录得逾四倍较高投标倍数，基金和外资行为投标主力

* 资金宽裕，短债因流动性佳受青睐 (新债交易员评论和背景)

路透上海5月29日 - 中国农业发展银行周四招标的实际剩余期约六个月的固息增发债，录得逾四倍的较高投标倍数；业内人士表示，场内资金宽裕，短期品种流动性较好，该债受到基金和外资银行青睐，最终中标收益率亦略偏低。

刊登在中国债券信息网的发行快报显示，该期债中标价格为101.828元，对应收益率为3.8293%；业内人士并透露，该债投标倍数为4.06倍。

“结果略偏低了一点，我们之前预期在3.90%左右的，这种债主要是基金和外资行拿。”华东一商业银行交易员称。

华东另一商业银行交易员则表示，虽然和二级水平相比，该债中标收益率略显偏低，但基本落在了其预期的3.80%-3.85%区间内。

“真实需求是不错的，(现券)市场比较好，今天二级(现券收益率)还在下，短的又下了不少，这期债算上手续费，也接近4%了，算正常水平吧。”他称。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，六个月期品种最新收益率报在4.1293%。

中国银行间资金市场周四主要回购利率 波幅仍窄，资金供给依旧充裕；央行公开市场今日正回购继续减力，以及九个月期现金定存中标利率大幅走低，均支撑市场对未来资金面的宽松预期。

该期债为2011年第18期金融债 的增发债，期限为三年，票面利率3.58%，到期日为今年11月17日。以下为具体发行条款：

2011年第18期增发债：

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招标规模上限 50亿元

期限/计息方式 三年固息(实际剩余期约六个月)

缴款日 6月6日

起息日 2013年11月17日

发行期 5月30日-6月6日

上市日 6月12日

基本承销额 无

承揽费 0.05%