澳新汇市：澳元得益于坚挺的投资前景，但新西兰元依然走势低迷

“整体来说数据极佳。”澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso称。

“细节甚至更好。那表示澳洲经济看来正从矿业过渡到非矿业投资，”他预计澳元到周末前将在接近0.93美元的水准。

然而由于数据显示第一季新资本支出下滑，因此下周将出炉的国内生产总值(GDP)数据可能有少量的下档风险。

在0.9210附近料有强劲支撑，阻力料在0.9278。澳元全面上扬，尤其是兑新西兰元。

新西兰元兑美元 在0.8475整理此前的大幅跌势。新西兰元周三下挫0.8%，未来可能进一步走疲。

“昨天新西兰元跌穿长期以来的强力支撑位，目前的倾向比之前更偏空，我认为下看0.8400，且这波卖压结束时可能接近0.8300。”Westpac 资深策略师Imre Speizer预计，未来几周将出现这样的跌势。

新西兰元兑澳元 和日圆 跌至数个月来的低点。

新西兰元贸易加权指数 跌至79.21，为3月中以来低位。

新西兰企业信心大幅下降至七个月低点，是诱发新西兰元此波跌势的原因；虽然企业依然极其乐观，但数据重燃了新西兰央行将放缓升息计划步伐的疑虑。

新西兰元兑美元初步支撑料在0.8435，阻力在$0.8535。(完)

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