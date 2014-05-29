台湾债市：RP利率高位续升，长假前缴税因素发酵

路透台北5月29日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四高位持续走升。本周末连续三日的端午长假即将来临，部分企业户赶在长假前预先缴交营业所得税，造成投信基金赎回规模扩大，市场虽转向银行等多种管道调度，但难挡临时调度资金的交投利率走高。

市场人士指出，本月月底掺杂缴税、大量债券发行等多重紧缩因素，令市场对资金趋紧感受深刻。证券商及票券商等金融机构虽已提前缩减资金缺口因应，但月底仍有部分稳定的资金供应因需求高峰来临而临时解约撤出，令市场上仍有余钱供应的投信、寿险及银行腾出议价空间，利率应声走高。

〞投信临时提解，要找钱发现很难找...还要排队等待。〞一证券商交易员说。

交易员指出，部分投信甚至指出利率已不是问题，而是根本没有钱，足见市场紧缺。不过也有交易员指出，虽然一早市况紧俏，但盘中亦传出投信重新取得申购款，有新钱挹注，舒缓了紧俏市况。整体而言市场多缺不一仍未能改善，交易员对明日及下周二(3日)的资金情势保持谨慎。

此外，部分证券商在今日缺口弥平后，也提前为明日缺口预做安排，因担忧企业缴税因素明日仍将持续发酵。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数见0.55%，与上日相同；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，高位扬升1基点，上日在0.63-0.64%。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%，今日与寿险端承作不多，来自银行端的承作资金跳升至0.52%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，少数走高至0.57%；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。

今日有海湾 转换公司债2亿台币交割，周五则有台电债90亿发行。