台湾货币市场：税款开始流动有利拆借，市场资金不多但交易较活络

* 税款开始流动，拆借较上日活络

* 银行多预留准备数字以备不时之需

* 短票利率走扬1-2基点

* 债券附买回利率高位扬升

记者 高洁如

路透台北5月29日 - 台湾银行间短率周四高位扬升。月底的缴税因素发酵，今日银行开始接到税款流动的通知，在确定了资金的流动之后，部分有多钱的银行开始少量拆出隔夜资金，令隔拆利率高位明显扬升。

至于一周-二周的利率高位也同上日维持在高位。银行的资金调度交易员指出，近两日资金非常紧俏，但全体银行的准备数字单日总是达到六、七百亿台币以上的高位，主要还是因为银行在月底之前操作保守心态所致。而今日起税款进出开始流动，在确定了资金的出入之后，银行反倒更有意愿承做拆借。

“随着时间愈接近(月底)，答案就愈清楚，如果钱没出去就可以支应市场，”一位大型银行交易员说。

市场人士指出，隔夜拆款方面，高位的借入方主要还是小型票券商，不过目前资金较有流动，因此预料下午将有更多的交易可成交，拆借会较上日活络。

至于明日是5月底的最后一个交易日，由于下周一(6月2日)端午节休市一日，因此准备数字将累积四天，令银行万般戒备。目前预期明日因为营所税、以及公务员薪资流入，主要特定大型银行应有承做跨月拆出的余裕，不过在金额上可能有所限制。

本地时间12:01时：

--台币兑美元 早盘收升1.01角报30.050。

--台湾加权股价指数 跌0.08%，报9,114.05点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日在0.386%；今日区间暂落在0.295-0.470%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.500%，上日在0.378-0.480%；跨提存期的两周期拆款利率高位暂在0.480%，上日在0.49%。

**短票利率扬升**

短票市场方面，一大型银行的交易员表示，由于资金紧俏令部分大型的票券商一律向上开出卖票利率，成交利率区间已是第二日攀高。

他们指出，目前票券商还是很难自拆款市场调入资金，因此只能努力卖票以弭平缺口。因此利率向买方开出的高位靠拢。

今日银行端30天期自保短票利率走高约1-2基点，主要成交在0.60-0.62%，上日在0.58-0.60%；投信和寿险一个月短票利率交投则同样在0.57-0.58%，变化不大，新成交虽有但不多。

台湾央行今日存单到期金额21亿台币，存单发行金额稍晚才将公布。 周五央行存单到期金额2,860亿。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为668亿台币，累计超额准备为2,718亿台币、加计前期1%的超额准备为3,385亿台币。

**债券RP利率高位续升**

债券市场附买回(RP)利率高位持续走升。本周末连续三日的端午长假即将来临，部分企业户赶在长假前预先缴交营业所得税，造成投信基金赎回规模扩大，市场虽转向银行等多种管道调度，但难挡临时调度资金的交投利率走高。

市场人士指出，本月月底掺杂缴税、大量债券发行等多重紧缩因素，令市场对资金趋紧感受深刻。证券商及票券商等金融机构虽已提前缩减资金缺口因应，但月底仍有部分稳定的资金供应因需求高峰来临而临时解约撤出，令市场上仍有余钱供应的投信、寿险及银行腾出议价空间，利率应声走高。

〞投信临时提解，要找钱发现很难找...还要排队等待。〞一证券商交易员说。

交易员指出，部分投信甚至指出利率已不是问题，而是根本没有钱，足见市场紧缺。不过也有交易员指出，虽然一早市况紧俏，但盘中亦传出投信重新取得申购款，有新钱挹注，舒缓了紧俏市况。整体而言市场多缺不一仍未能改善，交易员对明日及下周二(3日)的资金情势保持谨慎。

此外，部分证券商在今日缺口弥平后，也提前为明日缺口预做安排，因担忧企业缴税因素明日仍将持续发酵。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数见0.55%，与上日相同；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，高位扬升1基点，上日在0.63-0.64%。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%，今日与寿险端承作不多，来自银行端的承作资金跳升至0.52%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，少数走高至0.57%；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。

今日有海湾 转换公司债2亿台币交割，周五则有台电债90亿发行。