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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 16:49 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币一举收复前两日失地，大行抛售美元市场解读不一

* 人民币扬升，全天波幅达236个点子
    * 几家中资大行抛售美元
    * 早盘疑为大行多头止损
    * 午盘跌幅扩大令反向干预嫌疑上升

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京5月29日 - 中国人民币兑美元即期 周四低开高收。交易人士称，即
期价格随中间价低开，几家中资大行持续于日内抛售美元，支撑人民币走坚，但对此市场解
读不一。
    
    早盘时，一城商行交易主管对路透说，怀疑是前两天美元升值时，大行多头做得太多，
而今天突然感觉本周较大的购汇已经释放完毕、结汇有所表现，才出现多头止损的情况。“
大行美元多头止损，没有央行（干预）。”
    
    但午盘时美元抛售力度不减，兑人民币跌幅一再扩大，市场疑虑也在升温。有交易员反
映由于价差过大，已经不敢接盘；亦有交易员认为美元抛售力度超常，不能排除反向干预的
可能性。
    
    一股份行交易主管认为，虽然分红购汇在6、7月都还会出现，但至少本周可能已暂告段
落。排除这个扰动因素，整体上客盘供求基本还是偏均衡，但市场对于扰动因素有些自我放
大，升贬值的幅度都偏大了。
    
    他并认为，年内中间价贬幅已经接近1.2%至6.17元上方，这也是去年中间价的一个盘整
平台价位，预计年内走贬的空间已经不大。不过短期内美元指数若维持强势，中间价下行的
可能性也不大，因此可能会在6.17元附近稳定一段时间。

    全球汇市方面，美元指数周四徘徊在两个月高位附近，在因英镑多仓轧平及欧元持续走
软而上扬后暂作歇息。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：  
    
       在岸市场人民币兑美元                今日            上日    升贬
           即期成交价格                   6.2399          6.2556  0.25%
                 中间价                   6.1705          6.1694  -0.02%
           成交额                        229亿美元                   
                                                                     
         日内相对于中间价最大波幅    -1.49% (上限±2%)     日高    日低
               日内波动幅度(pips)           236           6.2387  6.2623
           2014年来即期升贬值幅度         -2.98%                     
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C           698                      
                             FXS>                                 
                                                                     
     离岸人民币市场,北京时间16:40          今日            上日      
            1年期NDF                     6.2515/35         6.26      
                    CNH即期              6.2467/74        6.263      
  
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 吴云凌/黄凯)
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