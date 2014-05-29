版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 11:43 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持稳，市场在缺乏明确指引下关注日股表现

0331 GMT

* 美元/日圆的走势依然沉闷，徘徊在101.64-101.86一线，卖单目前挂在102.00下方。

* 买单则仍聚集在101.50，下方设有停止单。

* 技术支撑位在一目均衡转换线切入点101.47。

* 200日移动均线上移，切入点在101.37略下方，此处为近期走势的关键点。

* 日经指数收盘价料影响美元/日圆交易商在欧洲开盘时的操作。

(编译 高琦 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐