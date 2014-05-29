《汇市简讯》美元/日圆持稳，市场在缺乏明确指引下关注日股表现

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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* 美元/日圆的走势依然沉闷，徘徊在101.64-101.86一线，卖单目前挂在102.00下方。
* 买单则仍聚集在101.50，下方设有停止单。
* 技术支撑位在一目均衡转换线切入点101.47。
* 200日移动均线上移，切入点在101.37略下方，此处为近期走势的关键点。
* 日经指数收盘价料影响美元/日圆交易商在欧洲开盘时的操作。
(编译 高琦 审校 龚芳)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。