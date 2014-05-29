香港热股：鹰君集团早盘曾涨逾4%，此前低价投得香港一幅住宅用地

路透香港5月29日 - 香港地产物业投资商--鹰君集团 周四早盘一度涨逾4%，因此前以低于市价投得香港一幅住宅用地。

该股曾涨4.6%，触及28.4港元。香港时间11:40，升幅缩至3.31%，报28.05港元；大市恒生指数 则升0.42%。

鹰君在联交所一份声明中称，其间接全资附属公司腾宝投资以24.12亿港元投得位于新界大埔白石角科研路的一幅土地，可兴建面积约73万平方尺（6.79万平方米），作私人住宅用途。

公司表示，“我们对该豪华住宅发展项目的长远前景乐观。董事会认为收购事项的条款属公平合理。”

据本地传媒报导，在住宅地竞标属“稀客”的鹰君，这次出乎意料以低于市场预期两成的价格投得该幅土地，以每平方尺价约3,300港元计，创新界东区七年地价新低。

投行德意志银行的报告称，对香港住宅市场前景仍然持审慎看法，因发展商采取定价进取并提供不同的价格优惠和付款条件。该行并预期，今年住宅价格下降15-20%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)