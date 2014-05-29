《全球市场》亚股触及一年高点，债券价格受ECB宽松预期提振大涨

有关美联储甚至在停止购买资产后也将缓于加息的预期，亦支撑美国公债。

日本公债收益率 突破了保持数月之久的交投区间，触及一年低点0.560%。

欧洲央行放松政策的前景也将欧元兑美元 钉在周三触及的三个半月低点1.3587附近，最新报1.3607。

英镑走势也脆弱，最近几天遭遇打击，影响因素包括经济数据稍偏弱，以及有初步迹象显示欧洲议会选举后英国长久以来的政治态势面临风险。

英镑兑美元 周三曾跌至一个月低点1.6697，最新报1.6723。

美元指数 由此小升至4月4日高位80.599附近，最新报80.468。

美元兑日圆 跌至101.65，因美国公债收益率下降，缩窄了美元相较于日圆的收益率优势。