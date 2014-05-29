香港已公布经济指标--2014/5/29

时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2014年4月 综合消费物价指数(CPI) +3.7 +3.9 +4.0 2014年4月 甲类消费物价指数(CPI +3.9 +4.3 +4.7 A) 2014年3月 零售销售值 -1.3 -2.2 +9.8 2014年3月 零售销售量 -2.3 -2.1 +10.1 2014年第一季 本地生产总值(GDP) +2.5 +2.9^ +2.9 -------------------------------------------------------------------------------------------- 14年2月-4月% 14年1月-3月% 13年2-4月% 失业率 3.1 3.1 3.5 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2014年4月 贸易赤字／盈余 -55.29 -50.37 -42.7 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........