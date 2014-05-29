《国际主要央行公开市场操作一览》--5月29日

路透北京5月29日 - 美联储在4月30日的政策声明中称，将月度购债规模从550亿美元缩减至450亿美元，与市场广泛预期一致，如果保持当前的缩减步幅，美联储最快将在今年10月结束购债计划。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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5/28 买入公债 9.70 02/15/2036 - 05/15/2044

5/27 买入公债 23.57 08/15/2021 - 05/15/2024

5/22 买入公债 9.70 02/15/2036 - 05/15/2044

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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5/28 隔夜逆回购 -1,712.69 0.05%

5/27 隔夜逆回购 -1,859.23 0.05%

5/23 四天逆回购 -1,821.24 0.05%

5/22 隔夜逆回购 -2,090.95 0.05%

在2014年5月13日-6月11日期间，FED计划在滚动操作中，购买约160亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

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《本周主要新闻》

--美联储发布一份审议会议记录显示，三位立场最强硬地区联储银行总裁在上月会议上要求上调紧急借贷利率。记录显示，费城、堪萨斯城和达拉斯联储总裁希望将贴现率上调至1.0%，部分因他们认为，当前和预期的经济状况允许贴现率和联邦基金利率之间的利差重回危机前一个百分点的水平。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/28 91天期反向交易 1,094.94 --

5/27 七天期反向交易 1,740.019 0.25%(固定利率)

七天期定期存款 -1,028.778 0.25%

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉表示，央行意识到过长时间通胀过低的风险，欧洲央行有工具可以令通胀再度回到目标水准。欧洲央行有所需要的工具，可令欧元区通胀回到央行低于但接近2%的目标。欧元区4月通胀为0.7%。

--德拉吉还表示，欧洲央行必须“特别警惕”欧元区物价螺旋式下行的风险。央行不接受通胀在过长时间内保持在过低水平。欧洲央行对通缩保持高度警惕，随时准备采取有针对性的常规举措加以应对，且全面资产购买计划仍是选项之一。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 135,780

上周三 132,250

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当期变化 3,530

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行已开始将焦点由扶助经济成长，转为寻求逐步退出庞大刺激政策的措施。熟悉内部讨论情况的现任及前任央行官员表示，目前正在进行非正式的讨论，研究如何准备退出日央行已实施13个月的“定量兼定性的量化宽松措施。”

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行3,456.3亿台币存单，与当日存单到期金额3,560.80亿相较，存单发行余额减104.5亿台币。

--台湾央行周二公布，共发行1,834.15亿台币存单，与今日存单到期金额1,834.15亿相较，存单发行余额无增减。