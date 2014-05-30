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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 17:37 BJT

背景资料：香港人民币存款及跨境贸易人民币结算汇款额一览

路透香港5月30日 - 香港金管局香港金管局周五公布，香港银行机构截止4月底的人民
币存款 续创纪录新高至9,598.98亿元，较前一月9,449.10亿元增加1.6%
。
    
    尽管环比仍呈现增长，但4月人民币存款仅增加约150亿元，较前三个月每月平均增加28
2亿元相较，存款人增持人民币的热情首现降温。
        
    至4月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为4,614.88亿元，较前一个月6,024亿元
减少%。
    
    离岸与在岸人民币汇价自2月农历春节过后由升转贬，离岸人民币 今日尾盘报6
.2500，今年迄今贬幅达3.14%，较1月14日所及的记录高点6.0160更是贬值达约3.89%。
    
    以下为金管局提供的2009年7月至今，香港人民币存款及跨境贸易人民币结算汇款额月
度数据：
        月份     结算量(百万元人民币)  新增人民币存款(亿元)  人民币存款总
 量(亿元)
     *2014. 4        461,488              +150              9,599
      2014. 3        602,423              +246              9,449
      2014. 2　　　   394,129              +270              9,204
      2014. 1        492,261              +329              8,934
      2013.12        469,627              +335              8,605
      2013.11        439,414              +454              8,270
      2013.10        315,307              +516              7,816
      2013.09        331,678    　　　　  　+206              7,300
      2013.08        304,247    　　　　  　+144              7,095
      2013.07   　　  285,358　　　 　       -29              6,950
      2013.06        270,803　　　　　　　    -5              6,980
      2013.05        318,144              +213              6,985
      2013.04        275,419               +91              6,772
      2013.03        340,803              +163              6,681
      2013.02        221,659              +277              6,517
      2013.01        268,493              +210              6,240
      2012.12        264,105              +320              6,030
      2012.11        243,018              +163              5,710
      2012.10        195,351               +91              5,548
      2012.09        239,334               -66              5,457
      2012.08        254,164              -109              5,523  
      2012.07        223,449                55              5,632
      2012.06        241,415                38              5,577 
      2012.05        223,359                15              5,539
      2012.04        177,133               -19              5,524
      2012.03        227,326              -119              5,543
      2012.02        187,494               -98              5,662
      2012.01        156,356              -125              5,760 
      2011.12        239,036              -388              5,885
      2011.11        184,988                88              6,273
      2011.10        161,464               -37              6,185       
      2011.09        190,632               132              6,222
      2011.08        185,819               368              6,090
      2011.07        148,974               186              5,722
      2011.06        205,085                48              5,536
      2011.05        153,435               381              5,488
      2011.04        134,207               593              5,107
      2011.03        115,447               437              4,514
      2011.02         87,426               371              4,077
      2011.01        107,964               557              3,706
      2010.12        100,885               353              3,149
      2010.11         93,731               625              2,796
      2010.10         68,622               678              2,171
      2010.09         29,956               189              1,493
      2010.08         38,555               267              1,304
      2010.07         10,345               140              1,037
      2010.06         13,241                50                897
      2010.05          6,750                38                847    
      2010.04          2,983               101                809
      2010.03          2,531                47                708
      2010.02            411                21                661
      2010.01          1,221                13                640
      2009.12          1,360                23                627
      2009.11            378                31                604
      2009.10             19                -9                573
      2009.09             34                15                582
      2009.08             20                 8                567
      2009.07             43                15                559 
 注: *代表新增.(完)

 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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