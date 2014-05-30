背景资料：香港人民币存款及跨境贸易人民币结算汇款额一览

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透香港5月30日 - 香港金管局香港金管局周五公布，香港银行机构截止4月底的人民 币存款 续创纪录新高至9,598.98亿元，较前一月9,449.10亿元增加1.6% 。 尽管环比仍呈现增长，但4月人民币存款仅增加约150亿元，较前三个月每月平均增加28 2亿元相较，存款人增持人民币的热情首现降温。 至4月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为4,614.88亿元，较前一个月6,024亿元 减少%。 离岸与在岸人民币汇价自2月农历春节过后由升转贬，离岸人民币 今日尾盘报6 .2500，今年迄今贬幅达3.14%，较1月14日所及的记录高点6.0160更是贬值达约3.89%。 以下为金管局提供的2009年7月至今，香港人民币存款及跨境贸易人民币结算汇款额月 度数据： 月份 结算量(百万元人民币) 新增人民币存款(亿元) 人民币存款总 量(亿元) *2014. 4 461,488 +150 9,599 2014. 3 602,423 +246 9,449 2014. 2 394,129 +270 9,204 2014. 1 492,261 +329 8,934 2013.12 469,627 +335 8,605 2013.11 439,414 +454 8,270 2013.10 315,307 +516 7,816 2013.09 331,678 +206 7,300 2013.08 304,247 +144 7,095 2013.07 285,358 -29 6,950 2013.06 270,803 -5 6,980 2013.05 318,144 +213 6,985 2013.04 275,419 +91 6,772 2013.03 340,803 +163 6,681 2013.02 221,659 +277 6,517 2013.01 268,493 +210 6,240 2012.12 264,105 +320 6,030 2012.11 243,018 +163 5,710 2012.10 195,351 +91 5,548 2012.09 239,334 -66 5,457 2012.08 254,164 -109 5,523 2012.07 223,449 55 5,632 2012.06 241,415 38 5,577 2012.05 223,359 15 5,539 2012.04 177,133 -19 5,524 2012.03 227,326 -119 5,543 2012.02 187,494 -98 5,662 2012.01 156,356 -125 5,760 2011.12 239,036 -388 5,885 2011.11 184,988 88 6,273 2011.10 161,464 -37 6,185 2011.09 190,632 132 6,222 2011.08 185,819 368 6,090 2011.07 148,974 186 5,722 2011.06 205,085 48 5,536 2011.05 153,435 381 5,488 2011.04 134,207 593 5,107 2011.03 115,447 437 4,514 2011.02 87,426 371 4,077 2011.01 107,964 557 3,706 2010.12 100,885 353 3,149 2010.11 93,731 625 2,796 2010.10 68,622 678 2,171 2010.09 29,956 189 1,493 2010.08 38,555 267 1,304 2010.07 10,345 140 1,037 2010.06 13,241 50 897 2010.05 6,750 38 847 2010.04 2,983 101 809 2010.03 2,531 47 708 2010.02 411 21 661 2010.01 1,221 13 640 2009.12 1,360 23 627 2009.11 378 31 604 2009.10 19 -9 573 2009.09 34 15 582 2009.08 20 8 567 2009.07 43 15 559 注: *代表新增.(完) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12