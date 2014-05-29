更新版 1-日本央行：货币刺激将持续到明年之后--审议委员白井早由里

黑田东彦反复强调，他充分相信日本能够在两年内达到通胀目标。不过，他也称定量定性宽松是“开放性”的政策；除非日本稳步实现通胀目标，否则将一直持续。

然而，一些审议委员认为，如此大规模的刺激计划不应维持过久，否则将给退出带来很大难度。

白井早由里称，如果通胀造成的生活成本上涨以及分为两阶段开展的销售税上调，无法透过工资增长幅度来弥补，家庭支出有失去动能的危险。

首阶段销售税的上调(从5%到8%)已经在4月实施，第二次的上调预定在2015年10月进行，日本政府认为现有经济情况可以应对消费税的进一步上调。