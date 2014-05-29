更新版 1-日本央行：货币刺激将持续到明年之后--审议委员白井早由里

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
黑田东彦反复强调，他充分相信日本能够在两年内达到通胀目标。不过，他也称定量定性宽松是“开放性”的政策；除非日本稳步实现通胀目标，否则将一直持续。
然而，一些审议委员认为，如此大规模的刺激计划不应维持过久，否则将给退出带来很大难度。
白井早由里称，如果通胀造成的生活成本上涨以及分为两阶段开展的销售税上调，无法透过工资增长幅度来弥补，家庭支出有失去动能的危险。
首阶段销售税的上调(从5%到8%)已经在4月实施，第二次的上调预定在2015年10月进行，日本政府认为现有经济情况可以应对消费税的进一步上调。
白井早由里表示，日本央行必须密切观察第二次销售税上调如何对经济产生影响，借此来判断央行通胀目标是否已实现，并暗示定量定性策略应会至少持续到明年底。(完) (编译 洪曦/许娜; 审校 郑茵/高琦)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。