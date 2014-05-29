更新版 1-澳洲数据：第一季企业投资再度下降，但2014/15年度支出计划上修

澳洲资本支出相关图表请点选： link.reuters.com/jyd87t

澳洲GDP成长相关图表请点选： link.reuters.com/fet22t

周四的报告显示，第一季资本支出下降4.2%，逊于预期的下滑1.4%。去年第四季数据下修为减少4.5%。

矿产商收缩投资的迹象非常明显，在建筑和结构方面的支出比前季下降8.7%。不过，设备、厂房和机械方面支出上升3.3%。

目前矿产业年度资本支出占到全国民间部门整体资本支出的60%，五年前还只有20%的比重，因此矿商一旦缩减投资规模，总是特别显眼。

令人鼓舞的是，第一季制造业者和其它某些行业在设备、厂房和机械方面的支出增加，另外一些行业也提高了在建筑和结构方面的支出。

所有这一切都暗示，民间部门投资对经济成长的拖累不会太大，一些分析师预计，6月4日将要公布的第一季国内生产总值(GDP)数据下档风险不大。

分析师预测，第一季GDP料较前季成长0.8-1.0%。去年第四季经济较前季成长0.8%。(完)