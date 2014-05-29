更新版 1-澳洲数据：第一季企业投资再度下降，但2014/15年度支出计划上修

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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周四的报告显示，第一季资本支出下降4.2%，逊于预期的下滑1.4%。去年第四季数据下修为减少4.5%。
矿产商收缩投资的迹象非常明显，在建筑和结构方面的支出比前季下降8.7%。不过，设备、厂房和机械方面支出上升3.3%。
目前矿产业年度资本支出占到全国民间部门整体资本支出的60%，五年前还只有20%的比重，因此矿商一旦缩减投资规模，总是特别显眼。
令人鼓舞的是，第一季制造业者和其它某些行业在设备、厂房和机械方面的支出增加，另外一些行业也提高了在建筑和结构方面的支出。
所有这一切都暗示，民间部门投资对经济成长的拖累不会太大，一些分析师预计，6月4日将要公布的第一季国内生产总值(GDP)数据下档风险不大。
分析师预测，第一季GDP料较前季成长0.8-1.0%。去年第四季经济较前季成长0.8%。(完)
(编译 艾茂林/郑茵 审校 龚芳/许娜)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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