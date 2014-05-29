《路透晚报》--5月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：增长仍处正常区间，不需大力度刺激来保持就业稳定--专家

正值海内外对中国经济增长前景担忧之际，国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成表示，目前国内的经济增长速度并不低，经济增长仍处于正常区间，不需要大力度刺激来保持就业稳定。

--中国社会：去年基本养老保险基金收入同比增长13.3%--人社部

中国人力资源和社会保障部公布，2013年基本养老保险基金收入24,733亿元人民币，同比增长13.3%；年末基本养老保险基金累计结存31,275亿元，参保人数比上年末增加3,172万人。

--中国金融：人民币国际化须防货供量大导致币值不稳--原社保基金理事长

中国全国社会保障基金理事会原理事长戴相龙表示，人民币国际化要平衡货币政策和国际收支，同时要防范货币供应量大而导致币值不稳。

--中国金融：中金所将适时推出外汇期货，当前推出时机已基本成熟

中国证券报周四援引中国金融期货交易所董事长张慎峰称，未来中金所将尽快上市中证500、上证50等指数期货产品，完善国债期货产品体系，积极筹备股指期权，并将根据人民币汇率市场化形成机制改革进程，适时推出交叉汇率期货及人民币外汇期货、期权产品。

--中国经济：依视路等镜片生产商违反反垄断法共被罚逾1,900万元--发改委

中国国家发展和改革委员会周四称，依视路、尼康，蔡司、豪雅等主要框架镜片生产企业和博士伦、强生、卫康等主要隐形眼镜片生产企业因维持转售价格行为，违反反垄断法被依法查处，共计罚款1,900多万元人民币。

--《焦点》中越南海争议区域发现天然气机率高，将进一步考验两国关系

中国业内专家表示，位于南海的中方钻井平台发现可供商业开采天然气的机率较大。这一钻井平台位于中越争议区域，越南宣称对此海域拥有主权。这可能使中国在该争议海域获得第一个可商业开发的油气田，但也将成为未来数年与越南发生摩擦的焦点。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行100亿元28天正回购，本周净投放200亿元

业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行100亿元人民币28天期正回购操作，单日操作规模再度刷新年初以来低点。据此计算，本周公开市场将净投放资金200亿元。

--中国债市动态：现券暖势不改，获利卖盘浮现尚难敌机构政策宽松预期

中国银行间市场周四现券暖势不改，国债期货和利率互换(IRS)则变化不大。市场人士指出，单日正回购操作规模再创年内新低，支撑着机构政策扶助的预期；然现券收益率近期跌幅已不小，获利卖盘有所浮现，但尚未改大势。

--中国货币市场：回购利率仍窄幅波动，正回购续减力资金供给依旧宽松

中国银行间资金市场周四主要回购利率波幅仍窄，资金供给依旧充裕；央行公开市场今日正回购继续减力，以及九个月期现金定存中标利率大幅走低，均支撑市场对未来资金面的宽松预期。

--新债招标：农发行剩余期约六个月债收益率适中偏低，基金及外资行追捧

中国农业发展银行周四招标的实际剩余期约六个月的固息增发债，录得逾四倍的较高投标倍数；业内人士表示，场内资金宽裕，短期品种流动性较好，该债受到基金和外资银行青睐，最终中标收益率亦略偏低。

--中国债市：利率互换低位窄幅波动，进一步向下突破动力暂时不足

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周四结束连跌转为窄幅波动，因一年期等品种探至近一年低位后，消息面淡静，进一步向下突破动力暂时不足。

--中国债市：九个月国库现金定存利率大幅走低，资金宽松令需求遇冷

中国财政部周四招标的九个月期国库现金定期存款中标利率为4.60%，远低于上次同期限品种。交易人士表示，在央行小心呵护流动性预期的背景下，市场对资金面担忧逐步抚平，虽然该期限资金兼跨半年末及春节，但机构参与积极性并不高，致需求受冷。

--《分析》中国央行单周正回购创年内新低，护航资金面强化宽松预期

本周公开市场到期资金环比大减，中国央行正回购随之大幅减力，单周操作规模创下年初以来新低，连续第三周实现净投放，尽显呵护之意。加之国库现金存款招标助力，月末前资金面平静无波。

【外汇】

--中国汇市：人民币一举收复前两日失地，大行抛售美元市场解读不一

中国人民币兑美元即期周四低开高收。交易人士称，即 期价格随中间价低开，几家中资大行持续于日内抛售美元，支撑人民币走坚，但对此市场解 读不一。

--CNH动态：人民币即期反弹但贬值压力仍存，多家机构调降人民币年末预估

人民币兑美元汇率中间价周四创逾八个月新低，然离岸人民币现汇低开后却一路反弹，市场美元多头有止损迹象。不过交易员认为，短期内贬值压力仍未释放完毕，价格走势仍有不确定性。而多家机构则调降人民币年末预估。

【证券/行业】

--中国证券：优先股有望三季度推出，股息率浮动更受投资者青睐

中国证券报周四报导，随着各家公司优先股发行预案出炉，优先股有望于三季度推出，7月或8月落地的可能性较大；包括工商银行和建设银行在内的多家上市银行将推出优先股发行方案。不过，预计下一步优先股发行节奏将放缓，以免给市场情绪带来负面影响。

--中国期市：争取年内推出原油期货,配合资源和金融改革推新品种--证监会

中国证监会副主席姜洋周三表示，将推进国际化原油期货市场建设，争取年内推出原油期货；配合资源性产品价格形成机制改革，继续推出其他大宗商品期货品种。

--中国股市：沪综指收跌，受优先股发行扩容压力渐近拖累

中国股市沪综指周四收跌。今日有媒体称优先股7、8月落地的可能性较大，市场对其带来的扩容压力有所担心，大盘出现调整。分析师指出，今日股指在持续反弹后出现一定回落，但整体环境仍有利于其继续震荡反弹。

--中国个股：万科称其事业合伙人斥资3亿元购入公司近3,600万股A股