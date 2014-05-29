中国货币市场：回购利率仍窄幅波动，正回购续减力资金供给依旧宽松

路透上海5月29日 - 中国银行间资金市场周四主要回购利率 波幅仍窄，资金供给依旧充裕；央行公开市场今日正回购继续减力，以及九个月期现金定存中标利率大幅走低，均支撑市场对未来资金面的宽松预期。

交易员指出，月底前流动性平稳度过已无悬念，不过端午小长假后首个工作日--6月3日将是企业所得税汇算清缴截止日，加上6月5日又面临存款准备金例行调整，下周资金面可能会面临一些压力。

“还是宽松，大行都在出钱，银行之间都容易，就是非银(机构)借起来稍微费点劲，它们每次到月底都有点困难，因为机构属性问题，(银行向其出借资金)风险资产占用比较高一些，”华东一银行交易员称。

中国央行公开市场今日进行了100亿元人民币28天期正回购操作，单日操作规模再度刷新年初以来低点，中标利率仍持稳在4.00%。据此计算，本周公开市场将净投放资金200亿元。

上述交易员表示，今日两个月和三个月的跨半年末资金交投活跃度有所下滑，一方面是此前对三个月品种需求较大的部分大行交易意愿降低，更重要的原因可能是随着中长期资金预期进一步转好，机构对以目前较高价位融入长期资金心态趋谨慎，九个月国库现金定存中标利率大跌亦印证了这一点。

财政部周四招标的九个月期国库现金定期存款中标利率为4.60%，远低于上次同期限品种。交易人士表示，在央行小心呵护流动性预期的背景下，市场对资金面担忧逐步抚平，虽然该期限资金兼跨半年末及春节，但机构参与积极性并不高，致需求受冷。

汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内，依照税收法律等及其他有关企业所得税的规定，自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额，根据月度或季度预缴的所得税数额，确定该年度应补或者应退税额，向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5142 2.5144 -0.02

七天 3.2270 3.2079 +1.91

14天 3.3338 3.3321 +0.17

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 10.7950 3.0950 +770.00

七天 3.7750 3.6600 +11.50

14天 3.6500 3.6000 +5.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5400 2.5500 -1.00

七天 3.2200 3.2000 +2.00

14天 3.3544 3.3500 +0.44

Shibor

其中:隔夜 2.5100 2.5100 +0.00

七天 3.2150 3.2000 +1.50

三个月 4.9418 4.9768 -3.50