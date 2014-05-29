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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 12:45 BJT

路透基点：华润电力在二级市场销售五年期定期贷款--TRLPC

路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，华润电力控股有限公司从3月起在二级市场上销售五年期定期贷款，价格约平价。

贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码153个基点。

在初级市场，银行获得的综合收益为175个基点，费用为110个基点。

最初该笔贷款的目标规模是64亿港元，之后增加。有九家银行参贷，分别是三菱东京日联银行、澳洲联邦银行(CBA)、中国工商银行(亚洲)、瑞穗银行、华侨银行、三井住友银行、台北富邦商业银行以及新加坡大华银行.(完)

(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
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