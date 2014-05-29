路透基点：华润电力在二级市场销售五年期定期贷款--TRLPC

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，华润电力控股有限公司从3月起在二级市场上销售五年期定期贷款，价格约平价。
贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码153个基点。
在初级市场，银行获得的综合收益为175个基点，费用为110个基点。
最初该笔贷款的目标规模是64亿港元，之后增加。有九家银行参贷，分别是三菱东京日联银行、澳洲联邦银行(CBA)、中国工商银行(亚洲)、瑞穗银行、华侨银行、三井住友银行、台北富邦商业银行以及新加坡大华银行.(完)
(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。